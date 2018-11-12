Ещё
Российской экономике дальше некуда расти
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.45
$
66.45
76.15
75.55
Прогноз
19.11 – 26.11
$
66.75
75.51
Индексы и котировки Brent
71.61
+0.27 Золото
1206.71
+0.00 РТС
1130.72
+0.83
Динамика валют
EUR / USD
12.11
1.1281
–0.0091
29.10
1.1373
11.11
06.11
01.11

Российской экономике дальше некуда расти 

Финмаркет + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Даже если вырастут цены на нефть, российская экономика уже не будет расти так же быстро, как в 1998–2008 гг., пишут "Ведомости", ссылаясь на бюллетень "Вопросы экономики" Высшей школы экономики. Тот рост, обеспеченный восстановлением после трансформационного спада 1990-х гг., стал затухать уже в 2010-е гг. : за шесть лет с 2008 по 2014 г. ВВП увеличился всего на 6%. Такие темпы характерны для стабильной, а не переходной экономики — например, для советской конца 1980-х гг. Тогда власти тоже задались вопросом ускорения роста экономики и благосостояния на 20–30 лет вперед, который сейчас беспокоит президента Владимира Путина, напоминают авторы бюллетеня Эдуард Баранов и Владимир Бессонов.
Пока же рост ВВП на 2% в год — это норма, говорит Бессонов. Потенциал роста даже ниже — около 1% в год, оценивает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, из-за ограниченных трудовых и инвестиционных ресурсов. Прогноз Минэкономразвития на следующий год не намного выше — всего 1,3%, пишут "Ведомости", приводя мнение экспертов.
Российская экономика сейчас не может расти быстрее 1,5–2% в год, отмечает ЦБ в Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2019–2021 гг. : занятость полная, безработица близка к естественному уровню, производственные мощности загружены максимально, большая их часть устарела, работников не хватает. Министр экономического развития Максим Орешкин уже говорил, что рост экономики может отклониться от официального прогноза в 1,8%, и называет диапазон между 1,5 и 2%.
Итоги 3-го квартала 2018 г., о которых отчиталось министерство, выдающимися не назовешь: экономика выросла всего на 1,3% год к году, инвестиции из-за девальвации и экономической неопределенности замедлили рост до 1,8–2,3% с 2,8% кварталом ранее, а с устранением сезонности и вовсе упали. Прежде всего из-за дорогого импорта, поясняет министерство в докладе "Картина экономики": импорт машин и оборудования инвестиционного назначения из дальнего зарубежья упал на 5,2% в годовом выражении после роста на 8,7% во 2-м квартале. Настроения промышленников ухудшаются, показали и индекс предпринимательской уверенности Росстата в обработке, и индекс промышленного оптимизма Института Гайдара, и индекс PMI.
Потребительские настроения тоже ухудшились, показывают исследования и Росстата, и ЦБ, и ВЦИОМа. Чтобы ВВП рос быстрее, нужны структурные реформы, указывает ЦБ.
Бизнес может сокращать инвестиции при растущих прибылях из-за волатильности рынков и санкций, предупреждала Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета 2019–2021 гг., поэтому план по ускорению ВВП может не сбыться. Планы правительства по ускорению экономического роста пока похожи на набор благих пожеланий, считает Бессонов: напоминают пятилетние планы в СССР, в которые власти закладывали более высокие показатели, чем реально рассчитывали получить, и называли это "мобилизующей ролью плана".
Не стоит преуменьшать роль решений в области экономической политики, спорит главный экономист "ВТБ капитала" по России Александр Исаков, у российской экономики значительный запас потенциала роста, "в том числе за счет межсекторной и внутрисекторной миграции ресурсов".
Финмаркет: последние новости
Медизделия опаздывают на рынок ЦБ проверит готовность банков к снятию биометрии Инфляция в октябре ускорилась до 0,4%
Комментарии5
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WSJ: Россия дала отпор гегемонии доллара222
Россиянам нашли альтернативу вкладам17
США подставили рублю подножку51
Дорогой нефти пришел конец221
Для рубля дали неутешительный прогноз
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
03:13
Украина наносит новый удар по «Северному потоку»
Экономика
10:12
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
02:37
Деньги пенсионеров пересчитали
Личный счет
02:58
ЕИРЦ уличили в махинациях со счетчиками тепла
Личный счет
05:16
Россия получит «адские санкции»
Экономика Статьи
11:35
WSJ: Россия дала отпор гегемонии доллара
Экономика
00:42
Новогодний отдых для россиян резко подорожал
Личный счет
04:09
«Новый Мавроди» украл у россиян миллиарды
Статьи Личный счет
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение