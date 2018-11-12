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Золотая газировка: лимонад победят рублем
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Золотая газировка: лимонад победят рублем 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Экспертный совет при правительстве РФ предлагает ввести акцизы на безалкогольные газировванные напитки с высоким содержанием сахара. Это приведет к росту их стоимости на 20%, снизит привлекательность для граждан и станет хорошей профилактикой в борьбе с лишним весом, уверены эксперты. В Минздраве инициативу поддерживают. Производители газировки считают это дискриминацией.
Стоимость сладкой газировки в России скоро может вырасти на 20% из-за введения акцизов на эту продукцию.
В настоящее время в России нет акцизов на пищевые продукты. Таким собором облагаются только производители алкогольных напитков и этилового спирта. Если налог будет введен, 1 л газировки в среднем подорожает с 65 до 78 рублей.
С предложением ввести акцизы на сладкие газированные напитки выступил Экспертный совет при правительстве РФ в отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», отмечают «Известия». Одна из главных целей проекта — снижение потребления сахара. По данным Минздрава, в 2017 году число россиян, страдающих ожирением, увеличилось на 6% по сравнению с предшествующим годом. Число пациентов, которым диагноз «ожирение» поставили официально, достигло 2 млн человек. А это порядка 1,3% населения страны.
По мнению авторов инициативы, рост стоимости газировки с высоким содержанием сахара будет способствовать переходу граждан на правильное питание. Предполагается, что размер акциза на подслащенные газированные напитки должен составлять не менее 20% от их розничной цены.
В Минздраве поддержали инициативу экспертов. Предложенные Экспертным советом меры рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями, отметили в пресс-службе министерства. «В этой связи мы поддерживаем такие ограничения», — подчеркнули в Минздраве. При этом конкретные меры, уточнили в ведомстве, пока обсуждаются. И окончательное решение об акцизах на газировку пока не принято.
Это не первая попытка ввести налог на сладкие напитки. В 2016 году Минфин РФ уже рассматривал возможность введения акциза на эту категорию товаров. Речь шла о сборах в размере 5 рублей за 1 литр.
Такой сбор мог позволить бы увеличить поступления в бюджет в 2017 году на 25 млрд рублей, в 2018 году — на 27 млрд рублей.
Похожую инициативу уже предлагал Минздрав в проекте Стратегии по формированию здорового образа жизни. В документе подчеркивалось, что в России смертность от основных неинфекционных заболеваний (например, сердечно-сосудистых) составляет 67,6% от общей смертности населения. Их причинами чаще всего становятся курение, неправильное питание, недостаточная физическая активность и употребление алкоголя.
В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод считают, что авторы инициативы заложили в цену лишь минимальный уровень роста, в случае введения акцизов последствия для отрасли будут очень негативными. Из-за введения акциза отрасль столкнется с падением продаж и годовой прибыли производителей, и инвестиций в основной капитал, со снижением объемов производства и сокращением количества рабочих мест.
«Возможный ввод акциза мы считаем безосновательной дискриминационной для категории мерой», — заявил изданию глава союза Максим Новиков.
По оценкам союза, безалкогольные сахаросодержащие напитки составляют менее 2% от рекомендованной суточной нормы потребления калорий в рационе россиян. Уровень их потребления в нашей стране — один из самых низких в Европе.
Министерство здравоохранения уже пыталось бороться с излишним потреблением сладостей в стране. Так, в прошлом году ведомство предлагало ограничить эфирное время телевизионной рекламы колбасы, шоколадных батончиков и газированных напитков.
« [Запланировано] законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фастфуд, шоколадные батончики, другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара, колбасные изделия)», — отмечается в документе Минздрава, разработанном в рамках реализации стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года.
Там же министерство предлагало ввести акциз на вредные для здоровья продукты питания.
Между тем, в октябре этого года сахар вошел в число самых быстро дорожающих продуктов. За десять месяцев его стоимость выросла более чем на 16%.
Ранее Минздрав отмечал, что с 2005 по 2015 год, по данным статистики, среднедушевое потребление сахара в стране уменьшилось почти на 10%.
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