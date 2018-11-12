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«Дедолларизация российской экономики уже идет»
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Дедолларизация российской экономики уже идет, заявил глава АРБ 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
Снижение зависимости национальной экономики от доллара — общемировой процесс, однако реализовать его быстро не получится, заявил РИА Новости глава Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.
Американское издание Wall Street Journal в воскресенье написало, что Россия пытается отказаться от доллара, поскольку ее экономика оказалась под давлением санкций США, очередной раунд которых ожидается в ноябре. В статье отмечается, что ЦБ РФ в этом году наращивал вложения в золото и, напротив, продавал американские гособлигации. Кроме того, российские власти работают над увеличением внешней торговли в рублях и других валютах. Процесс дедолларизации должен помочь смягчить эффект, если новые санкции затронут финансовую систему РФ, указывает WSJ.
"Процесс дедолларизациии и так идет с учетом того, что доллар давно не является единственной резервной валютой, его в значительной степени оттеснил и евро. Санкционные действия со стороны США аппетит к долларизации явно уменьшают, а желание стать более независимым от этой валюты у многих уже давно назревает и реализуется. Это процесс длительный, слишком велика сила доллара на мировых рынках. Но процесс дедолларизации идет не только у нас, он в глобальном плане будет продолжаться", — прокомментировал Тосунян.
Аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова, напротив, считает, что спрос на доллары в России будет расти. Чрезмерная волатильность американской валюты может провоцировать желание запастись ею впрок. По ее мнению, сам по себе курс на дедолларизацию не может стать сигналом к снижению спроса на доллары.
Минфин, Минэкономразвития РФ и ЦБ подготовили меры дедолларизации экономики РФ стимулирующего характера, говорил ранее глава МЭР Максим Орешкин. Он уточнял, что переход на расчеты в других валютах должен быть экономически выгодным, а для этого необходимо развитие финрынков и создание систем передачи информации между банками.
В начале ноября глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков назвал журналистам меры по снижению доли доллара в российской экономике, которые предлагает экспертное сообщество. Это, в частности, создание факторинговой спецкомпании, диверсификация вложений средств ФНБ и страхование средств граждан на металлических счетах.
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