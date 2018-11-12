Ещё
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.61
$
66.45
76.20
75.55
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.00
75.30
Индексы и котировки Brent
71.01
+0.11 Золото
1207.10
+0.01 РТС
1122.86
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
12.11
1.1264
–0.0109
29.10
1.1373
11.11
06.11
01.11

Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал осенний топливный кризис, когда цены на бензин в оптовом и розничных секторах снова пошли вверх. Глава государства потребовал от правительства сохранения рыночных условий при введении ограничений, об этом сообщает РИА Новости.
Президент также выразил мнение, что нефтяные компании, работающие на экспорт, обязаны не переносить своих сверхприбыли от продаж нефти и нефтепродуктов за рубежом на внутрироссийский рынок.
«Мы понимаем, ситуация должна быть, безусловно, рыночная, она такой и является, но когда на мировом рынке нефти цены поднялись и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать», — заявил президент.
Вице-премьер Дмитрий Козак, который отвечал за соглашение с нефтяниками, отчитался президенту, что ситуация на внутреннем рынке стабилизирована.
«Ситуация стабилизирована, цены заморожены», — заявил Козак, отметив, что цены будут находиться на этом уровне до марта.
Вице-премьер также заявил, что все участники совещания от 31 октября подписали соглашение о заморозке цен.
Цены на бензин: Путин требует справедливости
31 октября правительство собирало у себя представителей главных российских нефтяных компаний. На совещании власти и бизнес договорились о новой сделке, которая должна сдержать рост цен на бензин. Однако сразу после подписания цены снова пошли вверх, о чем заметил даже Росстат.
Независимые производители и продавцы нефтепродуктов (не участвовали в правительственном совещании) жаловались, что крупные сети создают искусственный дефицит на внутреннем рынке, что вынуждает их завышать цены на топливо невзирая даже на договоренности нефтяников с правительством. Крупные же сети придумали собственные способы обойти запрет на рост цен.
Последние новости
«Спартак» объявил имя нового тренера «Газпром» решил строить «Северный поток-2» вопреки всему Россия объяснила переговоры с террористами
Комментарии165
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WSJ: Россия дала отпор гегемонии доллара366
Трамп в отчаянии: Китай и Россия обыгрывают США10
Россиянам нашли альтернативу вкладам17
Белоруссия «отсоединяется» от России3
«Газпром» построит «Северный поток-2» вопреки всему
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
03:13
Украина наносит новый удар по «Северному потоку»
Экономика
10:12
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
02:37
Деньги пенсионеров пересчитали
Личный счет
02:58
ЕИРЦ уличили в махинациях со счетчиками тепла
Личный счет
05:16
Россия получит «адские санкции»
Экономика Статьи
11:35
WSJ: Россия дала отпор гегемонии доллара
Экономика
00:42
Новогодний отдых для россиян резко подорожал
Личный счет
04:09
«Новый Мавроди» украл у россиян миллиарды
Статьи Личный счет
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение