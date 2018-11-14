ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Согласно приказам за подписью первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой , обе кредитные организации лишены лицензий за неисполнение регулирующих банковскую деятельность федеральных законов, а также нормативных актов регулятора.

В приказе, касающемся регионального акционерного коммерческого банка «Москва», упомянуто, что в течение года он не один раз нарушил акты ЦБ, изданные в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Лицензии обоих банков на осуществление банковских операций отозваны с сегодняшнего дня.

Также оба лишились лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.