Ещё
ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.05
$
67.98
76.90
76.69
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.50
77.00
Индексы и котировки Brent
65.41
+0.02 Золото
1203.17
+0.09 РТС
1100.05
–0.93
Динамика валют
EUR / USD
14.11
1.1279
–0.0032
31.10
1.1311
13.11
08.11
04.11

ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков 

Рамблер + ещё 27 1 час назад
Фото: РИА Новости
«УМ-Банк» и банк «Москва» лишились лицензий. Соответствующие приказы были опубликованы на сайте Центрального банка России.
Согласно приказам за подписью первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, обе кредитные организации лишены лицензий за неисполнение регулирующих банковскую деятельность федеральных законов, а также нормативных актов регулятора.
В приказе, касающемся регионального акционерного коммерческого банка «Москва», упомянуто, что в течение года он не один раз нарушил акты ЦБ, изданные в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Лицензии обоих банков на осуществление банковских операций отозваны с сегодняшнего дня.
Также оба лишились лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко надеется уйти от России морем119
Америка расшатала нефтяной рынок99
Стала известна реакция США на меры РФ по доллару146
Россиянам повысят зарплаты26
Курс доллара изменит стоимость новогоднего стола182
Видео
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
03:01
Большинство банкоматов признаны уязвимыми
Личный счет
01:24
В Сбербанке отреагировали на идею изымать вклады россиян
Личный счет
00:46
Америка расшатала нефтяной рынок
Экономика Статьи
02:54
Курс доллара изменит стоимость новогоднего стола
Рынки Экономика
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
10:28
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин
Экономика Политика
00:59
Цена на нефть рухнула
Рынки Экономика
03:13
Одумайтесь, вам отключат газ
Экономика
03:03
РФ может бойкотировать Всемирный экономический форум
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение