ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков 

«УМ-Банк» и банк «Москва» лишились лицензий. Соответствующие приказы были опубликованы на сайте Центрального банка России.
Согласно приказам за подписью первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой, обе кредитные организации лишены лицензий за неисполнение регулирующих банковскую деятельность федеральных законов, а также нормативных актов регулятора.
В приказе, касающемся регионального акционерного коммерческого банка «Москва», упомянуто, что в течение года он не один раз нарушил акты ЦБ, изданные в соответствии с федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Лицензии обоих банков на осуществление банковских операций отозваны с сегодняшнего дня.
Также оба лишились лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.