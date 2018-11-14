Торговая война прошла мимо Китая

Торговая война с США почти не отразилась на экономике Китая, заявила официальный представитель Государственного статистического управления КНР Лю Айхуа, которую цитирует ТАСС

«Что касается воздействия, оказываемого торгово-экономическими трениями с США на экономику Китая, в целом оно довольно незначительно», — сказала Айхуа.

При этом она отметила, что в настоящее время на экономику Китая давят сразу несколько «внешних нестабильных факторов». В первую очередь, это колебания цен на широкий перечень товаров на международных рынках.

По словам Айхуа, власти КНР намерены проводить структурные реформы внутри страны, создавая стимулы для внутреннего потребления. Именно его Пекин считает главным драйвером для развития своей экономики.