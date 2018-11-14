Ещё
Торговая война прошла мимо Китая
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.05
$
67.98
76.90
76.69
Прогноз
19.11 – 26.11
$
65.90
76.96
Индексы и котировки Brent
65.41
+0.02 Золото
1203.17
+0.09 РТС
1100.05
–0.93
Динамика валют
EUR / USD
14.11
1.1279
–0.0032
31.10
1.1311
13.11
08.11
04.11

Торговая война прошла мимо Китая 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Reuters
Торговая война с США почти не отразилась на экономике Китая, заявила официальный представитель Государственного статистического управления КНР Лю Айхуа, которую цитирует ТАСС.
«Что касается воздействия, оказываемого торгово-экономическими трениями с США на экономику Китая, в целом оно довольно незначительно», — сказала Айхуа.
При этом она отметила, что в настоящее время на экономику Китая давят сразу несколько «внешних нестабильных факторов». В первую очередь, это колебания цен на широкий перечень товаров на международных рынках.
По словам Айхуа, власти КНР намерены проводить структурные реформы внутри страны, создавая стимулы для внутреннего потребления. Именно его Пекин считает главным драйвером для развития своей экономики.
Ранее 14 ноября вице-президент США Майк Пенс пригрозил Китаю полномасштабной холодной войной в случае, если Пекин не изменит свою экономическую, военную и внешнюю политику. По словам Пенса, перспективы двусторонних отношений будут во многом зависеть от итогов встречи лидеров двух стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Аргентине.
Последние новости
Цена на нефть рухнула Россию официально обвинили во взломе системы GPS во время учений НАТО Украинская православная церковь разорвала связи с Константинополем
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко надеется уйти от России морем119
Америка расшатала нефтяной рынок99
ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков6
Стала известна реакция США на меры РФ по доллару146
Россиянам повысят зарплаты26
Видео
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
03:01
Большинство банкоматов признаны уязвимыми
Личный счет
01:24
В Сбербанке отреагировали на идею изымать вклады россиян
Личный счет
00:46
Америка расшатала нефтяной рынок
Экономика Статьи
02:54
Курс доллара изменит стоимость новогоднего стола
Рынки Экономика
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
10:28
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин
Экономика Политика
00:59
Цена на нефть рухнула
Рынки Экономика
03:13
Одумайтесь, вам отключат газ
Экономика
03:03
РФ может бойкотировать Всемирный экономический форум
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение