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Чистый отток капитала из России вырос втрое
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Чистый отток капитала из России вырос втрое 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
По данным Центробанка России, чистый отток капитала из России за январь — октябрь 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в три раза.
В 2017 году за это время отток капитала из России частным сектором достиг 14 млрд долларов, а в текущем году составил уже 42,2 млрд рублей, пишет ТАСС.
Согласно данным регулятора, на отток повлияли два обстоятельства: направленные на погашение внешних обязательств банковские операции, а также сделки других секторов, связанных с приобретением финансовых зарубежных активов.
Ранее стало известно, что Россия вышла на первое место по скорости сокращения внешнего долга среди сопоставимых стран региона EMEA (Европы, Ближнего Востока и Африки).
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