Активы Банка Японии по стоимости превысили ВВП страны

Активы центробанка Японии по стоимости превышают ВВП страны

Центральный Банк Японии владеет активами на совокупную сумму 553,6 трлн иен (около $4,87 трлн), которая превышает валовой внутренний продукт (ВВП) страны. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные во вторник этим главным регулятором японской финансовой системы.

По совокупной цене своих активов Банк Японии опережает все другие центральные банки "Группы семи", в которую также входят Великобритания, Италия, Канада, США, Франция и ФРГ. В собственности Банка Японии, в частности, находится примерно 45% государственных облигаций, которые правительство страны выпускает для покрытия внутреннего долга.

ВВП Японии в этом финансовом году, по оценкам экспертов, составит 552,82 трлн иен ($4,86 трлн).