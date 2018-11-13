Ещё
Онлайн-продажи алкоголя откладываются
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.61
$
66.45
76.07
75.55
Прогноз
19.11 – 26.11
$
69.00
77.00
Индексы и котировки Brent
69.55
–0.01 Золото
1202.08
–0.05 РТС
1111.75
–0.37
Динамика валют
EUR / USD
13.11
1.1228
–0.0117
30.10
1.1345
12.11
07.11
02.11

Онлайн-продажи алкоголя откладываются 

Финмаркет + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Продажи алкоголя в интернете не удастся начать с января 2019 года. Законопроект Минфина об их легализации раскритиковало Государственно-правовое управление (ГПУ) президента. Об этом сказано в отзыве ГПУ, на который ссылаются "Известия". Эксперты управления сочли, что нововведение расширит рынок сбыта алкоголя: этот подход идет вразрез с госполитикой России по снижению масштабов чрезмерного употребления спиртного. Также не устранены разногласия с другими ведомствами. За оставшиеся 1,5 месяца Минфин не успеет доработать законопроект и внести его на рассмотрение в Госдуму. Вероятно, документ погрязнет в долгих согласованиях, заявил "Известиям" источник в правительстве.
Как писали "Известия", ранее категорически против продаж алкоголя в Сети выступил Минздрав. В ведомстве посчитали, что интернет-продажи повысят доступность спиртного.
Источник газеты в правительстве отметил, что законопроект вернули для нахождения компромисса.
"Каким образом это будет сделано, неизвестно. Скорее всего, документ погрязнет в согласованиях, по нему очень трудно найти компромисс", — уверен он.
В пресс-службе Минфина сообщили "Известиям", что отзыв ГПУ в ведомство не поступал.
Планировалось, что первый этап продаж спиртного в Сети стартует уже с начала 2019 года. Начать хотели со слабоалкогольных напитков: пива, пивных напитков, сидра и медовухи, вина и шампанского с защищенным географическим упоминанием и защищенным наименованием места происхождения. С 2020 года к ним должны были присоединиться остальные вина, а также крепкие напитки. Минфин рассчитывал, что реализация инициативы "переведет" 90% нелегального рынка розничной продажи алкоголя в легальное поле. А введение лицензирования для этой деятельности позволит оперативно идентифицировать участников рынка вне закона, а затем блокировать их сайты в досудебном порядке.
Предложенные Минфином меры по контролю продаж алкоголя по возрасту и времени исчерпывающие, подчеркнул глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, на которого ссылаются "Известия". Более жестких придумать уже нельзя, уверен эксперт. Он напомнил, что за рубежом спиртное можно купить в интернете по банковской карте в момент заказа алкоголя. Никаких ограничений по времени на Западе нет.
Финмаркет: последние новости
Российской экономике дальше некуда расти Владельцы независимых АЗС условиями "заморозки" цен недовольны и готовы к забастовкам ЦБ проверит готовность банков к снятию биометрии
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам рассказали, какие вклады заберет государство329
Медведева отправили за МКАД226
Строители Крымского моста возьмутся за масштабный проект131
Доллар настроился преодолеть исторический максимум48
«Зависшие» вклады россиян хотят передать в бюджет290
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
10:28
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин
Экономика Политика
03:13
Украина наносит новый удар по «Северному потоку»
Экономика
10:12
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
02:37
Деньги пенсионеров пересчитали
Личный счет
02:58
ЕИРЦ уличили в махинациях со счетчиками тепла
Личный счет
05:16
Россия получит «адские санкции»
Экономика Статьи
11:35
WSJ: Россия дала отпор гегемонии доллара
Экономика
00:42
Новогодний отдых для россиян резко подорожал
Личный счет
04:09
«Новый Мавроди» украл у россиян миллиарды
Статьи Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение