Онлайн-продажи алкоголя откладываются

Продажи алкоголя в интернете не удастся начать с января 2019 года. Законопроект Минфина об их легализации раскритиковало Государственно-правовое управление (ГПУ) президента. Об этом сказано в отзыве ГПУ, на который ссылаются "Известия" . Эксперты управления сочли, что нововведение расширит рынок сбыта алкоголя: этот подход идет вразрез с госполитикой России по снижению масштабов чрезмерного употребления спиртного. Также не устранены разногласия с другими ведомствами. За оставшиеся 1,5 месяца Минфин не успеет доработать законопроект и внести его на рассмотрение в Госдуму . Вероятно, документ погрязнет в долгих согласованиях, заявил "Известиям" источник в правительстве.

Как писали "Известия", ранее категорически против продаж алкоголя в Сети выступил Минздрав . В ведомстве посчитали, что интернет-продажи повысят доступность спиртного.

Источник газеты в правительстве отметил, что законопроект вернули для нахождения компромисса.

"Каким образом это будет сделано, неизвестно. Скорее всего, документ погрязнет в согласованиях, по нему очень трудно найти компромисс", — уверен он.

В пресс-службе Минфина сообщили "Известиям", что отзыв ГПУ в ведомство не поступал.

Планировалось, что первый этап продаж спиртного в Сети стартует уже с начала 2019 года. Начать хотели со слабоалкогольных напитков: пива, пивных напитков, сидра и медовухи, вина и шампанского с защищенным географическим упоминанием и защищенным наименованием места происхождения. С 2020 года к ним должны были присоединиться остальные вина, а также крепкие напитки. Минфин рассчитывал, что реализация инициативы "переведет" 90% нелегального рынка розничной продажи алкоголя в легальное поле. А введение лицензирования для этой деятельности позволит оперативно идентифицировать участников рынка вне закона, а затем блокировать их сайты в досудебном порядке.