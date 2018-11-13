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Инфляция в Венесуэле приближается к 150000%
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Инфляция в Венесуэле приближается к 150000% 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Усилия президента Боливарианской республики по сдерживанию роста цен явно терпят неудачу.
Ошеломляющие темпы роста цен наблюдаются и после того, как правительство Боливарианской республики провело деноминацию, выпустив новую валюту — «суверенный боливар». Его стоимость составляет 100 000 «старых» боливаров. Новая валюта должна была нормализовать ежедневные транзакции и помочь властям страны в борьбе с гиперинфляцией. Суверенный боливар привязали к «петро» — цифровой валюте, выпущенная венесуэльским правительством. Ее стоимость, в свою очередь, зависит от цены на нефть, которую добывают в стране.
Изначально ход, казалось бы, был удачным: суверенный боливар держался в диапазоне от 95 до 115 за доллар США. Однако по данным Monitor Dolar, 12 ноября боливар уже торговался на отметке 276,53 за доллар.
Венесуэла — страна с крупнейшими запасами нефти, в которой, тем не менее развивается как финансовый, так и гуманитарный кризис. Боливарианской республике грозит нехватка продовольствия, медикаментов и других основных товаров.
Кроме того, администрация Трампа ввела санкции против десятков венесуэльцев, связанных с режимом Мадуро, включая его жену Килию Флорес. Минфин США также арестовал частный самолет стоимостью $20 млн, принадлежащий Диосдадо Кабельо, вице-председателю социалистической партии Венесуэлы.
Прогнозы по росту инфляции в Венесуэле неутешительные: еще в июне МВФ заявил, что по итогам 2018 года показатель достигнет отметки в 1 млн процентов, отметив, что страна «вошла в глубокий экономический и социальный кризис».
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