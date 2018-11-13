Украина замерзает

«Дайте тепло или уходите»: кто согреет Украину

Глава Радикальной партии Олег Ляшко обратился к президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру страны Владимиру Гройсману с требованием включить отопление в украинских городах. Видеообращение с призывом Ляшко опубликовал в своем фейсбуке.

Он заявил, что сейчас «миллионы украинцев» переживают чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия отопления в домах. Ляшко добавил, что население Украины стало «заложником властей и „Нафтогаза“.

»Я обращаюсь к Порошенко и Гройсману: включите немедленно людям газ, дайте тепло в квартиры! Миллионы людей не могут быть заложниками вашего непрофессионализма, безответственности, нечестности и аморальности», — возмутился глава «Радикальной партии».

Он поставил Порошенко и его кабмин перед выбором: либо дать тепло, либо уйти.

Президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин считает, что призыв Ляшко находится в русле современной украинской политики, передает ФАН.

«Можно резюмировать лишь одно — Украина уже в ЕС. И не потому, что об этом мечтает Петр Порошенко. Руководитель добровольческих батальонов в Донбассе добивается от власти спасения замерзающего народа Украины. Понятно, что Ляшко хочет повысить свой рейтинг. В то же время Петру Порошенко не удастся поднять свой рейтинг, чтобы он сейчас не делал. То, что на Украине отключают тепло в ряде населенных пунктов, это тоже евроинтеграция. «Освобождение» от дешевого российского газа», — пояснил Антон Бредихин.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко также потребовал от президента Украины Петра Порошенко и кабмина вмешаться в «отопительный кризис» в нескольких украинских городах.

По словам Кличко, компания «Нафтогаз» не обеспечивает города газом, и подобную историю «уже проходили в Киеве». Кличко добавил, что на Украине сейчас «мерзнут тысячи людей», и поэтому он обращается к правительству с призывом «безотлагательно вмешаться в ситуацию».

Как сообщает НСН, под угрозой срыва отопительного сезона оказался весь город Шепетовка в Хмельницкой области. Городская администрация заявила, что газоснабжение может быть прекращено в связи с задолженностью. В городе Смела Черкасской области также было введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления.

С 1 ноября цена на газ для украинцев была повышена на 23,5%. Это было одним из требованием Международного валютного фонда (МВФ) для продолжения финансовой помощи Киеву. Украина получит от кредиторов очередной транш в размере около $3,9 млрд Решение вызвало волну протестов в стране.

Ранее спикер Верховной рады Андрей Парубий спустя сутки заявил, что повышение цен на газ «неизбежно», так как от тарифов зависит сотрудничество страны с МВФ. Парубий подчеркнул, что Украине «очень нужна» поддержка фонда. Поэтому, по его словам, появилась необходимость повысить цены на газ.

Спикер заметил, что такие «шоковые реформы» не поддерживаются населением, однако необходимы для действующей власти. Политик добавил, что он несколько раз просил у МВФ «снять с повестки» этот вопрос.

Кроме повышения цен на газ для населения МВФ требует от Киева снизить дефицит бюджета и принять его досрочно. 18 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении бюджет страны на 2019 год. Предполагается, что доходы составят 1,008 трлн гривен, расходы — 1,094 трлн гривен, дефицит — 89,989 млрд грн или 2,3% ВВП.

В законопроект заложен рост экономики на 3% (МВФ недавно снизил прогноз по росту ВВП Украины на следующий год с 3,3% до 2,7%), инфляция в 7,4%, а также рост минимальной заработной платы с 3723 гривен до 4173 гривен. Дефицит в запланированных пределах соответствует требованиям Международного валютного фонда.

Согласно договоренностям Киева с Международным валютным фондом (МВФ) цена на газ для украинцев может увеличиться еще на 40%, сообщила в конце октября «Экономическая правда».

Отмечается, что возможный рост цены связан с тем, что программа сотрудничества с МВФ предполагает ее доведение до рыночного уровня. По словам источников издания, повышение цены должно произойти в течение года в несколько этапов. Как уточняется, следующее повышение цены на 15% намечено на весну 2019-го, а затем цены якобы вновь увеличат следующей осенью.