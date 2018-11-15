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На Украине признали бессилие перед «Северным потоком-2»
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На Украине заявили о неспособности остановить «Северный поток — 2» 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: AP Photo / dpa/Stefan Sauer
У Киева отсутствуют эффективные механизмы влияния на реализацию "Северного потока — 2", и при этом европейские страны мало учитывают интересы Киева, такое мнение изданию "Главред" высказал украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич.
"По состоянию на сегодня, я не вижу эффективных рычагов, или механизмов у украинских властей, которые могут каким-то образом повлиять на реализацию проекта "Северный поток — 2". Такие механизмы, к сожалению, уже исчерпаны. Украина не является участником этого проекта, он не проходит через ее территорию. Как она может повлиять? ", — заявил Марунич.
При этом попытки Киева каким-то образом повлиять на Европу, по мнению эксперта, "малоэффективны".
В то же время Марунич выразил убеждение, что украинскую газотранспортную систему не стоит списывать со счетов.
"Я не сторонник сценария, при котором загрузка ГТС прекратится. Очевидно, что какие-то объемы транзита сохранятся, но сейчас речь идет об объемах 20-30 миллиардов кубометров российского газа в год. Это плохо, это мало, но это наиболее реалистичный сценарий", — заявил специалист.
При этом определенные опасения в связи с данной ситуацией у Марунича вызывает поведение Киева, который отказался от гарантий Германии по транзиту газа через украинскую ГТС.
"Такие предложения с немецкой стороны звучали в мае месяце во время визита официальных лиц (Германии в Украину), но украинские власти их отвергли. Они якобы предлагали зафиксировать 30 миллиардов (кубометров), какие-то гарантии дать на эти объемы транзита, но Киев сказал "нет". Это опасная игра. Ведь можно доиграться, что вообще ничего не получить по факту", — предупредил он.
Ранее исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что Нафтогаз Украины приступил к реализации "плана Б" в связи со строительством "Северного потока-2" из-за неспособности Киева остановить проект.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Газпром неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта.
В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, не раз подчеркивала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток — 2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что этот проект абсолютно конкурентный и не предполагает прекращения транзита газа через Украину.
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