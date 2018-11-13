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S&P оценило последствия новых санкций против России
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S&P оценило последствия возможных новых санкций против России 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
В международном рейтинговом агентстве S&P оценили последствия возможных новых санкций со стороны США против России, сообщает РИА "Новости".
Как заявил директор группы суверенных рейтингов Карен Варапетов, вероятность введения новых санкций со стороны США оценивается как умеренная. Он отметил, что, вероятно, они будут носить избирательный характер, что позволит России абсорбировать шоки без влияния на рейтинг.
"Наиболее высока вероятность введения того раунда санкций, который связан с законом о нераспространении химоружия", — заявил он в ходе конференции S&P.
По его словам, при этом сам закон формально не предусматривает каких-то серьезных ограничений, ограничения в основном связаны с некоторыми торговыми ограничениями.
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