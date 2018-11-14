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В экономической команде Трампа произошел конфликт
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В экономической команде Трампа произошел конфликт 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу раскритиковал заявления, сделанные ранее торговым советником американского главы государства Питером Наварро о торговых отношениях с Китаем, передает CNBC.
"Он не говорил от лица президента или администрации. Эти комментарии были далеки от положения дел. Их никто не утверждал. Я, вообще-то, думаю, что он создал президенту большую проблему", — сказал Кудлоу.
Кудлоу также предположил, что Наварро мог оговориться.
Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что Вашингтон готов к холодной войне с Китаем.
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