Дума приняла в I чтении одобрила переименование ВЭБа

Госдума приняла в первом чтении проект о переименовании ВЭБа

Госдума приняла в первом чтении два правительственных законопроекта о переименовании Внешэкономбанка в госкорпорацию "ВЭБ.РФ", уточнении ее функций и предоставлении ей утвержденного капитала. Второе чтение запланировано на 20 ноября.

Госкорпорация теперь будет заниматься координацией деятельности институтов развития, участвовать в их управлении, формировать процедуры совместной работы над проектами, обеспечивающими комплексное использование финансовых и нефинансовых инструментов поддержки проектов, включая меры господдержки. Поскольку Внешэкономбанк будет заниматься не только кредитованием, но и комплексным сопровождением проектов, предлагается изменить его наименование на "Госкорпорация "Национальный институт развития "ВЭБ.РФ".

Чтобы дать госкорпорации возможность финансировать долгосрочные проекты, допускается размещение средств федерального бюджета на депозитах в ней на срок не более 5 лет в порядке, определенном правительством. "ВЭБ.РФ" получит возможность использовать механизм утвержденного капитала, при котором деньги предоставляются госкорпорации по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах.

"Предварительно идет речь о сумме до 300 миллиардов рублей утвержденного капитала для того, чтобы сформировать 3 триллиона портфель Внешэкономбанка", — сообщил замминистра финансов РФ Андрей Иванов, отвечая на вопросы депутатов.

"При этом 300 миллиардов мы не размещаем одновременно. Мы их объявляем, утверждаем правительством как возможность, которая будет использована в случае если по новым проектам, которые отберет Внешэкономбанк, потребуется досоздание резервов. И если эти резервы будут приближать норматив достаточности капитала к параметрам 10% + 1, тогда мы какую-то часть для того, чтобы вырос этот капитал в соответствии с порядком, определяемым правительством, направим на докапитализацию Внешэкономбанка", — пояснил он.

Как пояснял Иванов на предыдущей неделе, формирование утвержденного капитала будет осуществляться за счет последующего внесения дополнительных имущественных взносов в случае снижения достаточности капитала в ВЭБе до минимального уровня, установленного меморандумом, увеличенного на 1 процентный пункт. Для своевременного предоставления необходимого объема капитала будут вноситься соответствующие изменения в бюджетную роспись (т.е. корректировка закона о бюджете не потребуется).