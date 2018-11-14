В Кремле прокомментировали падение цен на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле наблюдают за ситуацией на нефтяном рынке, но давать ей оценки пока не будут. Об этом сообщает ТАСС.

Так Песков прокомментировал призывы президента США Дональда Трампа к Саудовской Аравии и ОПЕК не сокращать добычу нефти.

«Определенная волатильность присутствует, но рынок есть рынок», — заявил представитель Кремля.

Накануне, 13 ноября, стоимость нефти марки Brent падала ниже 65 долларов за баррель. Министр энергетики Александр Новак связал падение цен с экономическим спадом в странах-экспортерах нефти (Венесуэле, Мексике) и с неопределённостью планов по уровням добычи.

Трамп в своем твиттере выражал надежду, что Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу нефти. По его мнению, нефтяные цены должны быть намного ниже, исходя из поставок.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что в декабре страны соглашения ОПЕК+ (ОПЕК и 11 независимых стран-производителей, в том числе Россия) должны достичь консенсуса о действиях на 2019 год. В ноябре участники соглашения не смогли решить, нужно ли сокращать добычу в 2019-м.