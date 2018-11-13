Одумайтесь, вам отключат газ: Америка пугает Европу

Вашингтон настаивает на том, что газопровод «Северный поток — 2» не нужен ЕС Гордон Сондленд , американский посол в Брюсселе заявил, что проект делает Европу, а вместе с ней и Штаты, уязвимыми. Он пригрозил, что если в ЕС сами это не поймут, то президент Трамп использует дополнительные инструменты, которых, по словам дипломата, еще достаточно. Пока ЕС и Германия на этот шантаж не поддаются, а оператор проекта уложил уже более 200 км труб.

Еще не успела остыть трибуна, c которой министр энергетики США Рик Перри клеймил проект «Северный поток — 2», как на нее взобрался американский посол в ЕС Гордон Сондленд.

Вашингтон, по его словам, радеет не за собственный коммерческий интерес (хотя планов нарастить поставки сжиженного природного газа никто не скрывает), а беспокоится за то, как бы Старый свет не стал уязвимым. Главное — чтобы на континенте не отключали зимой газ.

«Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса», — сказал он.

Но европейцы, особенно немцы, не очень прислушиваются к этим заявлениям, и выдали оператору проекта Nord Stream 2 AG (его единственным акционером является «Газпром» ) разрешение на работы. Исключение составляет Дания, но ее территориальные воды газопровод, в случае чего, обойдет.

В общем, поскольку ЕС не заблокировал сам проект, то США помогут это сделать.

«Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект», — заявил Гордон Сондленд.

Он подчеркнул, что Вашингтон задействовал еще не все механизмы, чтобы затормозить строительство «второго потока».

Напомним, что буквально накануне о том, что США могут применить санкции в отношении участников проекта, говорил министр энергетики этой страны Рик Перри. Делал он это в ходе визитов в Польшу и Украину. Эти страны, в отличие от ФРГ, как раз ведут себя как надо. Варшава подписала контракт на покупку СПГ в Штатах, а Киев закупает уголь в Пенсильвании.

По словам министра, у США остается возможность ввести санкции против участников проекта, решение об этом остается за президентом Дональдом Трампом

«Спасибо, президент Петр Порошенко, за вашу приверженность диверсификации энергетики. США по-прежнему выступают против «Северного потока — 2» и любого источника энергии, который может быть заложником нестабильных государственных субъектов. США готовы предоставить нашим союзникам огромные и доступные запасы энергии», — написал, по итогам своей украинской командировки, Рик Перри в своем твиттере.

«Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту «Северный поток — 2», а также диверсификации источников энергоносителей, в частности путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США», — сообщила в свою очередь пресс-служба президента Украины.

Ситуация, когда американские чиновники грозят санкциями участникам «Северного потока — 2» (это пять европейский энергетических компаний, которые предоставляют 50% из 9,5 млрд евро инвестиций) выглядит несколько абсурдно. Ведь ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не будет вводить санкции, хотя «второй поток» ему категорически не нравится, а нравится, когда все покупают американский СПГ.

Тем не менее, энергокомпании из ЕС отмечали, что вынуждены будут свернуть свое участие, если Вашингтон все же введет какие-то ограничительные меры. При этом российская сторона подчеркивает, что в этом случае сама достроит газопровод.

«Мы понимаем реалии. Мы реализуем проект собственными силами, у нас нет здесь проблем. Они могут возникнуть, но мы их решим», — сказал президент Владимир Путин в октябре на «Российской энергетической неделе».

Пока американцы продолжают нагнетать обстановку, строительство газопровода идет полным ходом. 6 ноября этого года компания Nord Stream 2 AG сообщила, что проект реализуется в соответствии с графиком. На дно Балтийского моря уже уложено более 200 км газопровода. Для завершения проекта в срок одновременно задействовано около 20 судов.

Все 200 тысяч стальных труб были доставлены с трубопрокатных заводов на два завода по обетонированию, где уже 72 процента труб получили необходимое утяжеляющее бетонное покрытие.