Россия нарастила долю в госдолге США

Россия нарастила свою долю в госдолге США

Россия после небольшого перерыва продолжила активно инвестировать в американские гособлигации. Согласно свежему отчёту Минфина США , в сентябре 2018 года сумма вложений выросла до $14,419 млрд, это на $322 млн больше по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом Россия перераспределила свои вложения в пользу краткосрочных облигаций, срок обращения которых не превышает одного года. Такое решение связано с новыми санкционными рисками, которые существенно возросли после того, как в августе Соединённые Штаты пригрозили расширить экономические ограничения против России в связи с делом Скрипалей, сообщает РБК.