Приморье получит от правительства 1,5 млрд рублей

Приморскому краю решили выделить из резерва федерального бюджета полтора миллиарда рублей для решения социально-экономических задач и закупки медицинского оборудования.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, регион получит 850 миллионов рублей на обеспечение сбалансированности. Кроме того, Приморскому краю выделят 660 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и ремонт стадиона во Владивостоке.

«Проще говоря, для решения социально-экономических задач, а их очень много», — отметил Медведев.

Как ранее писал News.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что окончательный переход на цифровой формат телевещания в РФ будет поэтапным. Он начнётся в феврале 2019 года и займёт полгода.