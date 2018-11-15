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Приморье получит от правительства 1,5 млрд рублей
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Приморье получит от правительства 1,5 млрд рублей 

News.ru + ещё 4 15 ноября 2018
Фото: РИА Новости
Приморскому краю решили выделить из резерва федерального бюджета полтора миллиарда рублей для решения социально-экономических задач и закупки медицинского оборудования.
По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, регион получит 850 миллионов рублей на обеспечение сбалансированности. Кроме того, Приморскому краю выделят 660 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и ремонт стадиона во Владивостоке.
«Проще говоря, для решения социально-экономических задач, а их очень много», — отметил Медведев.
Как ранее писал News.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что окончательный переход на цифровой формат телевещания в РФ будет поэтапным. Он начнётся в феврале 2019 года и займёт полгода.
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