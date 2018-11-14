Почему дорогая нефть перестала помогать российской экономике

Высокие цены на нефть обычно помогают российской экономике расти, как это было в начале 2000-х. Однако рекордный отток капитала в этом году, как оказалось, съел все валютные поступления от нефти, констатировал главный экономист ВЭБа Андрей Клепач . Кто же выводит деньги за границу вместо того, чтобы инвестировать их в российскую экономику, и как остановить такую несправедливость?

Почти вся разница от более высоких, чем предполагалось ранее, цен на нефть ушла в отток капитала из РФ, практически не осев в российской экономике, заявил заместитель председателя, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач на ежегодной конференции рейтингового агентства S&P. То есть от роста цен с 50 до 70 долларов за баррель российская экономика в конечном счете мало что выиграла, чем и объясняется ее умеренный рост.

Если бы оттока капитала, например, не было, то благодаря высоким ценам на нефть, российская экономика могла бы показать рост как минимум в 1,5-2 раза больший, чем сейчас, считает первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова

«А у нас в этом году ВВП если и вырастет, то на две десятых процента, а в следующем году вообще прогнозируется замедление, что неудивительно, когда деньги бегут из России», — говорит она.

В принципе высокие цены на нефть — это благо для российской экономики. В эпоху начала 2000–х годов, например, в связи с проведением ряда институциональных реформ и позитивной конъюнктурой на нефтяном рынке наблюдался активный приток капитала в РФ, напоминает Валерий Безуглов из ИК «Фридом Финанс».

Однако в последние месяцы чистый вывоз капитала бьет все рекорды. В июне-сентябре (за три месяца) частный сектор вывез из страны 19,2 млрд долларов. Это был рекорд с первого квартала 2015 года, когда санкции и обвал цен на нефть окунули Россию в рецессию. В октябре новая высота: чистый отток капитала составил 10,3 млрд долларов всего за один месяц. В целом за десять месяцев 2018 года чистый отток капитала вырос в три раза, до 42,2 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он составил всего 14 млрд долларов, свидетельствуют материалы Банка России . Причем, в этом году ЦБ РФ уже повысил прогноз и ожидает отток на уровне 66 млрд долларов. То есть в ноябре и декабре может вполне сохраниться рекордный уровень — по 12 млрд долларов в месяц.

Надо сказать, что отток капитала в текущем году в 66 млрд долларов не станет для России рекордом, но по своему масштабу займет почетное четвертое место за последние 20 лет. Самый печальный в этом смысле год — 2014-ый, когда из страны вывезли 152,1 млрд долларов. До этого рекорд был установлен в 2008 году — 133,6 млрд долларов.

«В ретроспективе последних 20 лет отток капитала из РФ был связан либо с финансовыми кризисами, либо с санкционными ограничениями в отношении России», — говорит Сергей Лысаков из ГК TeleTrade.

По его словам, за этот период только в течение двух лет в России наблюдался чистый приток капитала: в 2006 году в размере 43,7 млрд долларов и в 2007 году — 87,8 млрд долларов. Небольшой отток был зарегистрирован в 2003 и 2005 годах — по 0,3 млрд долларов. В остальные года, с 1994 года отток был существенным и превышал 7 млрд долларов ежегодно, напоминает Лысаков.

Безусловно, отток капитала в этом году является результатом опасения новых санкций в отношении России, поэтому он и усилился в третьем квартале — на угрозах США расширить санкции в ноябре (запрет на выпуск российских облигаций и запрет для рядов банков с госучастием проводить долларовые платежи).

Кто же выводит капиталы из страны вместо того, чтобы инвестировать их в реальную экономику и поднять Россию? Почему это происходит и кто в этом виноват?

«Это основной и очень важный вопрос, над которым наше правительство должно думать денно и нощно. Но этого, похоже, не происходит. Отток капитала есть и в США, и в КНР, но там есть и мощный приток и вливание этих средств в национальную экономику», — говорит Касьянова.

Конечно, надо понимать, что часть капитала выведена из России все-таки по делу — в виде выплаты внешних долгов компаниями и банками. Например, ЦБ отмечает, что на октябрь пришелся пик по выплатам внешних долгов в размере 6 млрд долларов. То есть больше половины из 10,3 млрд долларов оттока — это выплата долгов. В ноябре и декабре ожидаются выплаты по долгам на 14,5 млрд долларов (только в декабре — на 8 млрд долларов).

В первом полугодии 2018 года внешний долг России, включая корпоративный, снизился на 32,6 млрд долларов, во втором полугодии отечественным компаниям необходимо было погасить долгов и проценты по ним на сумму от 34,3 млрд долл до 39,4 млрд долларов, отмечает Лысаков.

Часть оттока обеспечивается продажей иностранцами российских ОФЗ.

«Крупные институциональные инвесторы приступили к массовым продажам российских активов на долговом рынке еще после апрельских санкций. На начало октября нерезиденты вывели с рынка ОФЗ не менее 498 млрд рублей с начала апреля 2018 года. В результате их доля сократилась с 34,5% до 25,8% и, с учетом анонсированных санкций в начале августа, данная тенденция продолжилась, обеспечив снижение национальной валюты», — говорит Валерий Безуглов.

«Средства от реализации гособлигаций также выводились из страны. Наблюдались и значительные распродажи нерезидентами российских акций, а также вывод средств, полученных в результате выплат дивидендов российскими компаниями», — отмечает Лысаков. Еще одно направление оттока капитала — это разрешение на «парковку» валютной выручки нефтяных компаний за рубежом опять-таки из-за угрозы санкций, добавляет он.

Собственно, когда российские резиденты скупают валюту на фоне ослабления курса рубля — это тоже фиксируется как отток капитала.

«Даже если средства остались на счетах национальных коммерческих банков, но в иностранной валюте, они все равно характеризуются в качестве статьи оттока капитала. Желание инвесторов уйти в иностранную валюту более чем оправдано в свете обвала нефти и неизбежной в связи с этим девальвации рубля», — говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

Впрочем, эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский считает, что отмечаемый Андреем Клепачом отток капитала не является, как это обычно бывает, следствием вывода капитала иностранцами из России. Россия под западными санкциями, поэтому даже на интуитивном уровне понятно, что сейчас этих процессов нет. Фраза в новостях «S&P отмечало снижение зависимости российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры» — лишь подтверждает вышесказанное.

«Наоборот, ввиду более жесткого контроля банковских аккаунтов в Европе, по нашим сведениям, деньги постепенно репатриируются в Россию. Не такими темпами, как многим хотелось бы, но все же» — говорит Рожанковский. Более того, санитарная чистка ЦБ банковской системы практически остановила отток и по линии «прачечных», которые омрачали российские успехи в середине «нулевых», — добавляет эксперт.

«Методом исключения и при условии, что мы верим всему озвученному, мы приходим к единственно возможному выводу. Это не отток капиталов, а нежелание экспортных компаний репатриировать валютную выручку обратно в Россию. Если это так, то это вопиющий факт. И эта проблема не решается на монетарном уровне, а только на директивно-административном», — говорит Владимир Рожанковский.

Впрочем, эксперты не спешат обвинять бизнесменов в том, что они не стремятся инвестировать в российскую экономику. «Бизнес не чувствует себя достаточно защищенным и бежит туда, где частный капитал находится под большей защитой. В России очень велика роль государства, решения которого нередко являются достаточно неприятными для бизнеса. Плюс санкции осложняют жизнь „крупняку“, вот он и уводит деньги подальше. С другой стороны, государство ослабило валютный контроль для компаний, которые попали под санкции, и позволило им держать экспортную выручку в банках за границей. Всегда нужно помнить и о колоссальной коррупционной составляющей — она никуда не делась. Видные лица присваивают себе крупные суммы и выводят их. Поэтому оценка оттока может быть различной — то ли капитал спасают от разорения, чтобы потом вернуть его на родину, то ли крадут для себя, вовсе не желая помогать российской экономике», — рассуждает Тамара Касьянова. Но главный вопрос к правительству — почему созданы такие условия, что инвестиций приходит явно недостаточно для такой большой страны как Россия.

В итоге изменения тренда на отток капитала эксперты не ждут. «Прогноз по российской экономике на 2019 год достаточно пессимистичный, поскольку санкции усиливаются, нового экономического курса нет, население беднеет. Нужны решительные действия со стороны правительства, нужен перелом, а он постоянно отодвигается в будущее. Поэтому прогноз такой: в следующем году будет так же как в этом, если не хуже», — констатирует Касьянова.