Конгресс США принял решение по санкциям против России

Конгресс США, вероятно, отложит принятие новых санкций в отношении России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сенаторов. Вашингтон вряд ли успеет одобрить их до конца года, поскольку сенаторы вместо этого сосредоточены на вопросах госрасходов, сельского хозяйства и назначений.
«У нас осталось немного времени. Нужно устраивать настоящую гонку, если мы не хотим работать на Рождество», — приводит агентство слова сенатора Джона Корнина.
С ним согласился сенатор Боб Менендез. По его словам, Белый дом также не проявляет активности в вопросе антироссийских санкций.
Группа сенаторов, представляющих партии республиканцев и демократов, подготовила законопроект о новых санкция против России летом. Таким образом Вашингтон хотел наказать Москву за возможное вмешательство в выборы в США. Однако сейчас Конгресс дорабатывает последние недели в старом составе и может не успеть одобрить этот законопроект. Острота вопроса также спала после того, как американские власти не выявили новых попыток вмешательства России в промежуточные выборы в США.