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Конгресс США принял решение по санкциям против России
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Bloomberg узнал о решении Конгресса отложить новые санкции против России 

Ведомости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Конгресс США, вероятно, отложит принятие новых санкций в отношении России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сенаторов. Вашингтон вряд ли успеет одобрить их до конца года, поскольку сенаторы вместо этого сосредоточены на вопросах госрасходов, сельского хозяйства и назначений.
«У нас осталось немного времени. Нужно устраивать настоящую гонку, если мы не хотим работать на Рождество», — приводит агентство слова сенатора Джона Корнина.
С ним согласился сенатор Боб Менендез. По его словам, Белый дом также не проявляет активности в вопросе антироссийских санкций.
Группа сенаторов, представляющих партии республиканцев и демократов, подготовила законопроект о новых санкция против России летом. Таким образом Вашингтон хотел наказать Москву за возможное вмешательство в выборы в США. Однако сейчас Конгресс дорабатывает последние недели в старом составе и может не успеть одобрить этот законопроект. Острота вопроса также спала после того, как американские власти не выявили новых попыток вмешательства России в промежуточные выборы в США.
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