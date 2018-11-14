Конгресс США принял решение по санкциям против России

Bloomberg узнал о решении Конгресса отложить новые санкции против России

Конгресс США , вероятно, отложит принятие новых санкций в отношении России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сенаторов. Вашингтон вряд ли успеет одобрить их до конца года, поскольку сенаторы вместо этого сосредоточены на вопросах госрасходов, сельского хозяйства и назначений.

«У нас осталось немного времени. Нужно устраивать настоящую гонку, если мы не хотим работать на Рождество», — приводит агентство слова сенатора Джона Корнина.

С ним согласился сенатор Боб Менендез. По его словам, Белый дом также не проявляет активности в вопросе антироссийских санкций.