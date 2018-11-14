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Меркель заявила о невозможности отказа от газа из России
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Меркель заявила о невозможности отказа от газа из РФ 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Европарламенте, заявила, что Евросоюзу не обойтись без российского газа. Однако, по её мнению, следует диверсифицировать источники поставок.
«Если мы хотим отказаться от угля, то должны будем использовать больше газа в переходное время. Мы не можем исключить Россию из числа источников», — заключила она.
Ранее Меркель говорила, что ЕС вскоре будет нуждаться в единой армии. Она также предложила сделать европейский Совет безопасности, который «более быстро готовил бы важные решения», писал News.ru.
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