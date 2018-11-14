Меркель заявила о невозможности отказа от газа из России

Меркель заявила о невозможности отказа от газа из РФ

«Если мы хотим отказаться от угля, то должны будем использовать больше газа в переходное время. Мы не можем исключить Россию из числа источников», — заключила она.

Ранее Меркель говорила, что ЕС вскоре будет нуждаться в единой армии. Она также предложила сделать европейский Совет безопасности, который «более быстро готовил бы важные решения», писал News.ru.