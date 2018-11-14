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Италия отвергла ультиматум ЕС о поправках к бюджету
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Италия отвергла ультиматум ЕС о поправках к бюджету 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Правительство Италии отвергло требование Евросоюза о внесении поправок в проект бюджета, передает Deutsche Welle.
Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо заявил, что разработанный им бюджет — наилучший для страны.
"Мы убеждены, что это именно тот бюджет, который нужен стране, чтобы восстановиться", — заявил Луиджи ди Майо.
Италии теперь угрожает штрафная процедура, которая может привести к сокращению помощи со стороны ЕС и крупным штрафам.
Еврокомиссия в октябре впервые отвергла проект бюджета страны-члена ЕС и потребовала от Италии внести коррективы в бюджетное планирование.
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