Италия отвергла ультиматум ЕС о поправках к бюджету

Правительство Италии отвергло требование Евросоюза о внесении поправок в проект бюджета, передает Deutsche Welle

Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо заявил, что разработанный им бюджет — наилучший для страны.

"Мы убеждены, что это именно тот бюджет, который нужен стране, чтобы восстановиться", — заявил Луиджи ди Майо.

Италии теперь угрожает штрафная процедура, которая может привести к сокращению помощи со стороны ЕС и крупным штрафам.