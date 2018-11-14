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Мировой экономике предсказали проблемы
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Мировой экономике предсказали проблемы 

Lenta.ru 49 минут назад
Фото: Reuters
Мировую экономику в ближайшие годы ждет спад, хотя и не слишком сильный. К такому выводу пришли аналитики японского банка Nomura в своем исследовании, выдержки из которого приводит «Интерфакс».
По мнению авторов, глобальный ВВП в ближайшие годы будет продолжать расти, но меньшими темпами, чем сейчас. В 2019 году рост составит 3,7 процента, в 2020-м — 3,5 процента по сравнению с 3,9 процента, прогнозируемыми по итогам текущего года.
Одной из стран, которые заденет рецессия, станут США. Рост их ВВП замедлится с нынешних 2,9 процента до 2,4 процента в 2019 году и 1,7 процента в 2020-м.
Среди главных причин спада называются торговая война и ее последствия, а также жесткая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы (ФРС), повышающей свою базовую ставку и перекрывающей бизнесу доступ к дешевым кредитам.
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