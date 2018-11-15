Путин назвал приемлемую для России цену на нефть

Путин: РФ устроит нефть по $70 за баррель

Россию устроит цена на нефть около $70 за баррель. Об этом рассказал журналистам президент Р Ф Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита.

По словам главы государства, необходима оптимальная цена и для производителей, и для потребителей.

«Вот, то что есть сейчас, то, что было совсем недавно — где-то в районе 70 долларов, нас вполне устраивает», — заявил Путин.

В ходе торгов 15 ноября стоимость нефти эталонных марок увеличивается. Так, цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent к 12:17 мск выросла на $0,31, до $66,43 за баррель. В Нью-Йорке нефть также растёт в цене. К этому времени за баррель WTI предлагали $56,26 (+0,01 доллара).