Санкции откладываются?

Bloomberg сообщает, что конгресс США может не успеть принять закон о новых ограничениях в отношении России до конца года. По данным агентства, сейчас сенаторы акцентируют свое внимание на внутренних вопросах.

Конгресс США может не успеть принять закон о новых ограничениях в отношении России до конца года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американских сенаторов.

«У нас не так много времени. Это будет настоящая гонка, только если все не хотят остаться здесь на Рождество», — заявил сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин.

По данным Bloomberg, сейчас сенаторы акцентируют все внимание на внутренних проблемах — госраходах, сельском хозяйстве и кандидатах на должность судьи. Кроме того, еще одна причина отсрочки заключается в том, что до конца года будет продолжаться сессия, в которой будут участвовать законодатели текущего созыва. Обновленный по итогам выборов состав конгресса соберется только в январе. Возможную отсрочку санкций комментирует политолог Александр Асафов:

Александр Асафов, политолог

«С санкциями и очередными санкционными пакетами есть определенная путаница. Вспоминают и законопроект, который развился у конгрессменов, предусматривающий жесточайшие санкции против России, вспоминают и введенный 27 августа президентский пакет Трампа на основании закона 1991 года по химическому оружию. И действительно пакет санкций должен быть. Пакет санкций должен наступить через три месяца после первого пакета, но по закону тому самому, по которому он был введен, президент сам выбирает три направления из шести, по которым эти санкции применяются. Конечно, те обсуждения, которые сейчас идут вокруг сената, о том, что сенаторы могут не успеть, на мой взгляд, является попыткой обсудить дополнительный пакет, потому что тот самый президентский пакет никак не зависит ни от конгресса, ни от сената и принимается исключительно президентом, если следуют тому самому закону от 1991 года. Поэтому, наверное, речь идет о расширении, но от сенаторов же в момент самих выборов. Трампу была озвучена претензия: до сих пор нет даже намека на этот пакет, хотя уже время подходит. Я думаю, что Трамп так или иначе соблюдет сроки, но, пользуясь ситуацией, в том числе этой путаницей, всех предложенных мер экономического характера и ограничительного против России он выберет наименее проблемные, опасные санкции. Однако он обязан это сделать, и он это сделает».

Группа сенаторов, представляющих партии республиканцев и демократов, подготовила законопроект о новых санкциях против России летом. Его внесли на рассмотрение Конгресса США в начале августа.

Документ предполагает введение санкций против нового госдолга России, против транзакций, связанных с инвестиционными и энергетическими проектами российских госкомпаний, а также новые ограничительные меры против политиков и бизнесменов. Таким образом Вашингтон хочет наказать Москву за возможное вмешательство в выборы в США, кибератаки, а также за ситуацию на Украине и в Сирии.