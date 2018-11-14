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Врио главы Хакасии сообщил, что республика избежит дефолта
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Врио главы Хакасии сообщил, что республика избежит дефолта 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дефолта в Хакасии не будет, республика получит помощь от Минфина РФ в размере 1,2 млрд рублей. Об этом в среду сообщил журналистам врио главы республики Михаил Развожаев.
"Бюджетного дефолта в Республике Хакасия не будет. Чувствую ответственность за казначейский кредит, который пришлось привлечь на основные задачи, на разблокировку счетов. С понедельника я начал работу с Минфином России. Вчера поздно ночью переговоры завершились, и сегодня подписан протокол — Минфин России окажет безвозмездную помощь республике в размере 1,2 млрд рублей", — сказал он.
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