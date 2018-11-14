Вопреки санкциям: «Газпром» дотянется до Европы

Угроз Америки не испугались и в любом случае дотянем газопровод до Европы. Так ответил глава «Газпрома» Алексей Миллер на предупреждение США остановить реализацию проекта «Северный поток — 2». Пока построено 200 км из запланированных 1200 км трубопровода.

«Ну вы же все сами видите — 200 километров уже построили. И остальное достроим», — сказал в среду Миллер «Коммерсанту».

Длина газопровода составит более 1200 километров. Мощность «СП-2» — 55 миллиардов кубометров в год. Как предполагается, «Севпоток — 2» будет введен в эксплуатацию в конце следующего года.

Строительство российского газопровода через Балтийское море ведется сейчас в территориальных водах Германии и в исключительной экономической зоне Финляндии.

«Северный поток — 2» пройдет также через территориальные или исключительные экономические зоны Швеции и Дании. Из всех стран не выдала разрешение на строительство только Дания, где сегодня должны пройти общественные слушания по трубопроводу.

США знают уязвимое место Европы

Заявление главы «Газпрома» Миллера — это прямой ответ на слова американского посла при Евросоюзе Гордона Сондленда , который заявил, что у Вашингтона есть «много инструментов», чтобы затормозить строительство газопровода.

Сондленд утверждал, что проект газопровода — геополитический, он поставит Европу в уязвимое положение. «Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимы. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса», — пояснил он позицию Вашингтона.

Посол добавил, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы европейцы оказались в этой ситуации.

«Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект», — заявил он.

По его словам, пока еще не все эти инструменты использованы. При этом Сондленд подчеркнул, что, по его оценкам, все больше европейцев считают, что зависимость от российского газа будет неверным решением.

Против «Северного потока — 2» ранее выступил и министр энергетики США Рик Перри . В октябре он встречался в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко

«США по-прежнему выступают против «Северного потока — 2» и любого источника энергии, который может быть использован в качестве заложника нестабильными государственными субъектами. США готовы поддерживать своих союзников огромными запасами доступной энергии», — написал Перри в Twitter после этой встречи.

«Чтобы подорвать западные институты»

Против «Северного потока — 2» также Латвия, Литва и Польша, которые считают строительство газопровода чисто политическим проектом Кремля. С критикой «Северного потока — 2» выступал, например, польский президент Анджей Дуда . По его мнению, этот проект поставить под угрозу европейскую энергетическую безопасность.

Мерфи отмечает, что большая часть Европы полагается на российские энергоресурсы. Россия же использует свое доминирование на европейском рынке, а также коррупцию, взяточничество и пропаганду, чтобы «подорвать» западные институты и оказать влияние на страны ЕС так, чтобы они не могли противостоять РФ, утверждает сенатор. Цель России — создать в Европе «гибкие правительства», которые будут не в состоянии оказать сопротивление.

Германии не нужен мирный атом

Однако в Германии думают иначе. Более того, рассчитывают на то, что проект будет реализован в полном объеме. Такое мнение, в частности, выразил председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле на встрече представителей деловых кругов Германии с президентом России Владимиром Путиным

«Северный поток» важен, поскольку Германия вот-вот откажется от использования атомной энергии, использования электроэнергии из угля и нам необходим дополнительный природный газ», — говорил Бюхеле.

Немецкие предприниматели уже давно призывают к смягчению санкционного режима, сообщала ранее Die Presse. Бюхеле и вовсе выступил за «начало конца» санкций, по крайней мере, со стороны Евросоюза.

Украина хочет компенсацию и сохранение транзита

Самым жестким противником российского газового проекта остается Украина.

«Нафтогаз» Украины заявил 4 ноября, что приступил к реализации плана «Б» в связи со строительством Россией «Северного потока — 2». Об этом заявил главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в эфире телеканала ZIK.

Витренко признал, что «Северный поток — 2» будет построен в любом случае, несмотря на усилия Украины по остановке его строительства. «Северный поток — 2» строится в обход Украины. Германия настаивает на том, чтобы после введения «Севпотока — 2» транзит газа через территорию Украины сохранился.

«Нафтогаз» уже приступил к выполнению плана «Б», уточнил Витренко. Суть плана — добиться компенсации финансовых убытков из-за потери транзита газа.

«Мы уже инициировали новый арбитраж, который, фактически, уже начался, где мы требуем более $12 млрд, из которых десять — это, фактически, компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украины после 2019 года», — сказал Витренко.

Компенсация убытков — это все-таки резервный вариант, уточнил Витренко. По его словам, «первый вариант — план „А“ — это сохранить транзит». В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. В связи с этим Украина выступает категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.

Отвечая на вопрос об обещаниях канцлера Германии Ангелы Меркель сохранить транзит газа через Украину, Витренко отметил, что ему про эти обещания «ничего не известно» и что четких гарантий от Европы Украина не получала.

Между тем канцлер Меркель не раз заявляла, что Германия настаивает за предоставлении гарантий транзита газа через территорию Украины после строительства «Северного потока — 2», однако подчеркнула, что Берлин не так критичен в этом вопросе, как Киев.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент политического влияния.