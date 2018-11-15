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Названа самая дорогая улица мира
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Названа самая дорогая улица мира 

Lenta.ru + ещё 7 50 минут назад
Фото: Reuters
Впервые за последние пять лет нью-йоркская Пятая авеню не возглавила рейтинг самых дорогих торговых коридоров, свидетельствует отчет «Главные улицы мира» (Main Streets Across The World), подготовленный консалтинговой компанией Cushman & Wakefield. Материалы исследования есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».
Как выяснили аналитики, в 2018 году первое место в списке заняла Козуэй-Бей, расположенная на северном побережье Гонконга. Средняя ставка аренды местных помещений под магазины составляет 2,7 тысячи долларов за квадратный фут (0,09 квадратного метра) в год.
Нью-йоркская Пятая авеню опустилась на второе место: там ставка за год снизилась с трех тысяч до 2,25 тысячи долларов за фут в год. Третье место в рейтинге досталось лондонской Нью-Бонд-стрит с арендной ставкой на уровне 1,7 тысячи долларов за фут в год. Она же признана самой дорогой улицей Европы.
В первую пятерку вошли Елисейские поля (Париж, четвертая позиция, 1,5 тысячи долларов за квадратный фут в год) и Виа Монтенаполеоне (Милан, пятая позиция, 1,47 тысячи долларов за фут). Места с шестого по десятое (в порядке убывания арендной ставки) заняли квартал Гиндза в Токио, Питт-Стрит-Молл в Сиднее, Мендон в Сеуле, Банхофштрассе (Цюрих), Кольмаркт (Вена).
Из российских улиц Столешников переулок в Москве вошел в первую двадцатку рейтинга, заняв 18 место.
В начале октября сообщалось, что максимальная величина арендной ставки на самых престижных торговых улицах российской столицы — Никольской, Кузнецком Мосту, Арбате и в Столешниковом переулке — за последние три года увеличилась на 11 — 29 процентов. В Столешниковом к осени 2018-го она составила 220 тысяч рублей за квадратный метр в год.
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