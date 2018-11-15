ЦБ назвал число отозванных банковских лицензий за 5 лет

ЦБ за пять лет отозвал более 400 банковских лицензий

Банк России отозвал более 400 банковских лицензий и санировал более 30 банков за последние пять лет, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина , выступая на VIII конгрессе финансистов Казахстана.

"За последние годы мы в России отозвали более 400 банковских лицензий, санировали более 30 банков, в том числе три очень крупных банковские группы", — сказала Набиуллина.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в мае говорила, что Банк России завершил основную часть работы по очищению банковского сектора РФ, полностью она будет закончена в течение двух-трех лет. По ее словам, показатели российской банковской системы свидетельствуют о ее восстановлении после событий 2014-2015 годов. Набиуллина возглавляет ЦБ с июня 2013 года, с этого момента начался процесс расчистки банковского сектора.