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ЦБ назвал число отозванных банковских лицензий за 5 лет
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ЦБ за пять лет отозвал более 400 банковских лицензий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России отозвал более 400 банковских лицензий и санировал более 30 банков за последние пять лет, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на VIII конгрессе финансистов Казахстана.
"За последние годы мы в России отозвали более 400 банковских лицензий, санировали более 30 банков, в том числе три очень крупных банковские группы", — сказала Набиуллина.
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в мае говорила, что Банк России завершил основную часть работы по очищению банковского сектора РФ, полностью она будет закончена в течение двух-трех лет. По ее словам, показатели российской банковской системы свидетельствуют о ее восстановлении после событий 2014-2015 годов. Набиуллина возглавляет ЦБ с июня 2013 года, с этого момента начался процесс расчистки банковского сектора.
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