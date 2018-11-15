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ЦБ сообщил о росте прибыли российских банков
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ЦБ сообщил о росте прибыли российских банков в январе-октябре более чем вдвое 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
По итогам первых 10 месяцев 2018 года прибыль российских банков составила 1,5 трлн рублей, сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова.
Прибыль банковского сектора в январе-октября 2017 года составила 693 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении прибыль банковского сектора выросла более чем вда раза.
«Кредитные организации завершают работу за 10 месяцев этого года с финансовым результатом, прибылью 1,5 трлн рублей», — сказала она.
По словам Поляковой, большее количество кредитных организаций работает с положительным финансовым результатом — около 71%.
Ранее сообщалось, что прибыль банковского сектора России по итогам девяти месяцев 2018 года превысила 1 трлн рублей.
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