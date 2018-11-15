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ЦБ хочет распространить стресс-тесты на все банки
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ЦБ хочет распространить стресс-тесты на все банки 

Банки.ру 1 час назад
Фото: ТАСС
Центробанк намерен разработать сценарии стресс-тестирования, которые будут применяться ко всем кредитным организациям. Об этом на встрече АРБ с руководством Банка России сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова.
Сейчас стресс-тесты проходят 11 системно значимых кредитных организаций. Это практику можно распространить и на остальных игроков, считают в ЦБ.
«В этом году мы обсудили все сценарии, которые применяются кредитными организациями, макропоказатели, которые доводим мы, и мы открыли проект, который будет продолжаться не один год, по разработке методологии стресс-тестирования для всех кредитных организаций. В первую очередь, чтобы иметь возможность вести диалог с кредитной организацией о том, насколько та стратегия, которую выбрала кредитная организация, может отвечать внешним шокам, и насколько кредитная организация готова к нивелированию этих шоков», — пояснила Полякова.
В июне ЦБ обнародовал результаты стресс-тестирования банковской системы РФ, согласно которым 117 российских банков рискуют получить дыру в капитале при резком падении рубля и цен на нефть. Общий размер проблем регулятор оценил в 500 млрд рублей.
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