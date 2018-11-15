Путин высказался о возможном бойкоте форума в Давосе

Путин прокомментировал ситуацию вокруг форума в Давосе

Неучастие России в форуме в Давосе не скажется на авторитете России в мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин

"На авторитете России в мировой экономике это точно не скажется. Авторитет любой страны в рамках мировой экономики зависит, прежде всего, от экономической мощи страны, от структуры экономики, результатов, которые она демонстрирует с точки зрения технологичности, роста ВВП, макроэкономических показателей, то есть низкого уровня инфляции, низкого внешнего долга, отсутствия дефицита бюджета либо минимальный, а лучше профицита, как сейчас", — сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, как он относится к идее, что Россия может отказаться от участия в работе форума и не скажется ли это на авторитете РФ в мировой экономике.

Российский лидер добавил, что в целом власти добиваются поставленных целей. "И чувствуем себя уверенно", — отметил он.