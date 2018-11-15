Ещё
Путин высказался о возможном бойкоте форума в Давосе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.61
$
66.83
75.51
75.61
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.00
76.02
Индексы и котировки Brent
66.44
+0.02 Золото
1214.29
+0.08 РТС
1128.52
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
15.11
1.1317
–0.0092
01.11
1.1409
14.11
09.11
05.11

Путин прокомментировал ситуацию вокруг форума в Давосе 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Неучастие России в форуме в Давосе не скажется на авторитете России в мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин.
"На авторитете России в мировой экономике это точно не скажется. Авторитет любой страны в рамках мировой экономики зависит, прежде всего, от экономической мощи страны, от структуры экономики, результатов, которые она демонстрирует с точки зрения технологичности, роста ВВП, макроэкономических показателей, то есть низкого уровня инфляции, низкого внешнего долга, отсутствия дефицита бюджета либо минимальный, а лучше профицита, как сейчас", — сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, как он относится к идее, что Россия может отказаться от участия в работе форума и не скажется ли это на авторитете РФ в мировой экономике.
Российский лидер добавил, что в целом власти добиваются поставленных целей. "И чувствуем себя уверенно", — отметил он.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия откажется от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, если его организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов. Он подчеркнул, что обсудил этот вопрос с президентом Швейцарии.
По данным издания Financial Times, предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума, которая пройдет с 22 по 25 января.
Последние новости
Свидетель убийства Талькова заговорил спустя 27 лет Кремль принудил Англию впустую сжигать миллиарды фунтов Необычная шутка стюардессы над пассажиром взволновала Сеть
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль отвязался от нефти: падение будет страшным1168
Самая массовая профессия может исчезнуть168
Отдайте $3 млрд: Москва простит Киев в последний раз226
Набиуллина рассказала об иллюзии стабильности рубля2
Россиян предупредили о сокращении зарплат390
Видео
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
03:01
Большинство банкоматов признаны уязвимыми
Личный счет
00:27
Россиян предупредили о сокращении зарплат
Компании Личный счет
01:24
В Сбербанке отреагировали на идею изымать вклады россиян
Личный счет
01:38
В России ускорился рост цен
Рынки Экономика
01:52
Америка расшатала нефтяной рынок
Экономика Статьи
02:54
Курс доллара изменит стоимость новогоднего стола
Рынки Экономика
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
10:28
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин
Экономика Политика
00:26
Медведев утвердил повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение