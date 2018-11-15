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МИД назвал мотивы США в борьбе с «Северным потоком-2»
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В МИД указали на мотивы США в противодействии «Северному потоку — 2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: Reuters
США используют политическое давление, препятствуя газовому сотрудничеству Европы с Россией, чтобы продавать свой более дорогой газ, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
«Представители США давно уже разъезжают по всем европейским странам, объясняя, какой политический ущерб они понесут, если вдруг согласятся продолжать выгодное прежде всего для самих европейцев сотрудничество с нами в газовой области», — цитирует Грушко РИА «Новости».
Но, по его словам, за этим политическим давлением кроется корыстный интерес.
«США пытаются продвинуть на европейские рынки собственный газ, который дороже», — уточнил он.
Грушко заметил, что несмотря на давление на европейские страны, есть все необходимые условия для реализации проекта «Северный поток — 2».
«Это сугубо коммерческий проект, заключены все необходимые контракты, ведутся работы, и мы убеждены в том, что с учетом экономической обоснованности этого проекта он будет реализован», — сказал он.
Он добавил, что сотрудничества ЕС и России в газовой области, которое насчитывает более 50 лет, доказало свою «жизнеспособность и востребованность для всех европейцев».
Во вторник посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд заявлял, что у Вашингтона есть средства для того, чтобы остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».
Председатель правления Газпрома Алексей Миллер выражал уверенность, что проект будет реализован, несмотря попытки США затормозить этот процесс.
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