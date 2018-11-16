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МВФ «посчитал» Крым как часть России
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МВФ «посчитал» Крым как часть России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал осенний Обзор региональной экономики Европы, в котором посчитал экономические показатели Крыма российскими.
На карте, показанной в документе, полуостров изображен как часть Украины и помечен сизым цветом, обозначающим не входящую в ЕС Восточную Европу (в обзоре — Белоруссия, Украина и Молдавия). Россия же проиллюстрирована темно-желтым цветом.
При этом составители отчета подчеркнули, что "со стороны МВФ границы, цвета, обозначения и любая другая информация, указанная на картах, не означает суждения о правовом статусе территорий или признание и принятие границ". Однако "статистические данные о Крыме и городе Севастополе учитываются как часть данных о России" и не включены в информацию об экономике Украины.
Согласно отчету, прогноз по росту ВВП для Российской Федерации на 2018 составляет 1,7 процента. На 2019 и 2020 годы показателю прочат увеличение на 1,8 процента, ранее организация предполагала, что в эти периоды рост составит 1,5 процента.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
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