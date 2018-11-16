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ЦБ расширил применение «тайных закупок»
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ЦБ с 1 января сможет проводить «тайные закупки» по всему финансовому рынку 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России с 1 января 2019 года получит полномочия проводить контрольные закупки по всему финансовому рынку, сообщил РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг ЦБ Михаил Мамута.
"Те полномочия по контрольным закупкам, которые у нас появляются по закону с 1 января, и нормативный акт, который сейчас выпускается, будут универсальными. Мы этим инструментом будем пользоваться по всему рынку", — ответил он на вопрос, планирует ли регулятор расширить применение инструмента "тайных закупок".
В пресс-службе ЦБ пояснили, что, принимая решение о проведении проверок в конкретных финансовых организациях, регулятор учитывает целый ряд факторов, включая размеры финансовой организации, число жалоб на определенное количество договоров, особенности и риски конкретных финансовых продуктов и даже географический регион, где находится та или иная финансовая организация.
Регулятор уже проводил мониторинг реализации проекта "Е-ОСАГО" (продажа электронных полисов), а также мониторинг продажи полисов инвестиционного страхования жизни банками. Кроме того, осуществлялись визуальные проверки сайтов финансовых организаций — МФО, брокеров и доверительных управляющих — на предмет полного и добросовестного информирования потребителей об особенностях и рисках предоставляемых услуг, а также об источнике предоставляемых финансовых услуг.
"По итогам проверок регулятор выявил ряд недобросовестных практик, в частности, неинформирование или неполное информирование потребителя об особенностях и рисках отдельных финансовых продуктов. По результатам выявленных нарушений ведется работа с финансовыми организациями в целях изменения существующих бизнес-процессов", — рассказали в пресс-службе Банка России.
Предполагается, что "контрольные закупки" затронут все сегменты финансового рынка, поскольку подобные проверки позволяют не только предотвратить нарушение прав потребителей, но и дают возможность финансовым организациям стать более клиентоориентированными. Результаты проверок будут учитываться при риск-профилировании и формировании досье финансовых организаций с вынесением соответствующих решений и принятием мер при необходимости, заключили в ЦБ.
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