Китай и США возобновили переговоры о торговле

Возобновление переговоров КНР и США увеличило S&P 500 на +1,1%, до 2730,20, Dow 30 — на +0,8%, до 25289,27 на фоне роста финансов, сырья, промтоваров и IT на более чем +1%.

Пара евро/фунт выросла с 0,87 до 0,886 после отставок британских министров, настроенных против особого статуса Северной Ирландии и сохранения права вето ЕС по договору о Brexit.

Финансовый сектор подорожал на +1,4% на словах ФРС об открытости для повышения ставок на каждом ближайшем заседании и о волатильности рынка как одном из факторов решений по ставке.

Росту акций банков на +2,0% и IT на +2,5% способствовали новости об успехах масштабных проектов автономного вождения Google (GOOGL) и Ford (F) и сообщение Berkshire Hathaway о наличии на балансе около $4 млрд бумаг JP Morgan (JPM) и 41,4 млн акций Oracle (ORCL).

Секторы ЖКУ и недвижимости упали на 0,8-0,9% от пожара в Калифорнии.

В розничных продажах перед "Чёрной пятницей" 23 ноября статистика показала рост в октябре на 0,8% в месяц после падения 2 месяца подряд. Годовые темпы экспансии отрасли достигли +4,6%. В то же время рост сопоставимых продаж в Nordstrom (JWN) ограничился +2,3% в год и в Walmart (WMT) +3,4%.

Шорт на биткойн осенью ограничил инвестиции в полупроводники, из которых делают оборудование для майнинга. Applied Materials (AMAT) не дотянула до прогноза по EPS и спрогнозировала на 1 квартал 2019 фг выручку только $3,56-3,86 млрд при EPS 75-83 цента вместо консенсус-оценки $3,94 млрд при 92 центах прибыли.

Производитель видеокарт Nvidia (NVDA) спрогнозировал на 4-й квартал фг продажи $2,70 млрд плюс-минус 2% вместо ожидавшихся $3,40 млрд

На самом высоком уровне Китай и США возобновили переговоры о торговле после телефонной беседы Си и Трампа перед встречей в Аргентине через полмесяца.

Рост рынка в этот переговорный ноябрь объясняется ожиданиями поворота от конфронтации к подготовке переговоров и затем к сотрудничеству между США и Китаем, республиканцами и демократами, и может привести к ротации фондовых бирж.

Чуть позже, по мере восстановления от пожара в Калифорнии, выиграет и альтернативная электроэнергетика. Сворачиванию субсидий, предоставленных демократами ряду отраслей, наверняка будет дан обратный ход. Себестоимость угольной генерации в США $27-45, тогда как ветряной $29-56 за мегаватт с учётом налогового вычета может опуститься до $14.

Ожидания перемен во внутренней политике и внешней торговле США готовят условия для развития стартапов, меняющих мир IT, розницы финансов и электроэнергетики.