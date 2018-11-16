Набиуллина рассказала о возобновлении покупок валюты ЦБ

Набиуллина: покупка валюты не зависит от курса рубля

Один из наиболее актуальных вопросов для валютного рынка в последнее время — будет ли ЦБ РФ возобновлять покупки валюты, и при каких условиях это может случиться.

В интервью Bloomberg глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала кое-какие детали. В частности, она отметила, что решение о возобновлении покупок будет приниматься вне зависимости от курса рубля.

"Это никак не будет связано с уровнем курса в тот или иной период. Мы не таргетируем курс", — сказала Набиуллина.

Из этого можно сделать предположение, что покупки начнутся практически при любом раскладе.

"Мы будем принимать решение о возобновлении покупок в зависимости от оценки уровня волатильности на рынке и нашего прогноза волатильности на ближайший период", — добавила она.

Любопытно, что при принятии решения о повышении ставки ЦБ обращал внимание на рост инфляции, которая во многом была вызвана ослаблением курса рубля, тем не менее, это, похоже, никак не мешает возобновить покупки валюты. В Минфине и ЦБ считают, что интервенции не оказали существенного влияния на курс рубля.

При этом с нового года скорее всего начнется разгон инфляции — из-за повышения НДС. Сама Набиуллина, правда, заявила, что пока нет четкого понимания, как поведут себя цены.

"Для нас пока не очевидно, насколько повышение НДС может вызвать и устойчивое повышение инфляционных ожиданий, и вторичные эффекты, как рост цен на другие товары", — сказала она.

Еще один вопрос, который волнует участников торгов и всех, кто интересуется курсов рубля, — как ЦБ РФ собирается компенсировать те покупки валюты, которые не проводились во второй половине этого года?

Ранее глава Банка России заявляла, что одним из вариантов может стать равномерное распределение покупок на три года. Сумма оценивается примерно в $30 млрд

Добавим, в последние два дня рубль стремительно укрепляется. Это связано отчасти с информацией о том, что санкции США в отношении России будут отложены до следующего года.

Вместе с тем, стоит отметить, что самому ЦБ было бы выгодно возобновить покупки валюты при более крепком рубле.