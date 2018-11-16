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Российские фонды потеряли около $40 млн за неделю
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Инвесторы вывели из российских фондов около 40 млн долларов за неделю 

Банки.ру 17 минут назад
Фото: Reuters
Инвесторы вывели из российских фондов около 40 млн долларов за неделю, завершившуюся в среду, 14 ноября, свидетельствуют данные EPFR Global. Неделей ранее в них пришло порядка 20 млн долларов. Только из фондов акций инвесторы забрали 30 млн долларов.
В «БКС» отмечают, что уже пятую неделю подряд наблюдаются оттоки средств из фондов, инвестирующих в облигации.
«Стабильные оттоки из фондов облигаций — лейтмотив четвертого квартала. Оттоки довольно регулярны: еженедельно из фондов развивающихся рынков уходят несколько сотен миллионов долларов», — пишет стратег «БКС» Вячеслав Смольянинов.
В то же время он отмечает невысокую активность инвесторов в акциях развивающихся рынков. Интереса вкладывать новые деньги в развивающиеся рынки нет, но существенного оттока из этого класса активов также не наблюдается, поскольку вся волатильность и потоки инвесторов перешли на развитые рынки акций и сырьевых товаров, поясняет Смольянинов. Инвесторы пока держат акции.
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