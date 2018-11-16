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«Беспрецедентное» хищение выявили в госфонде
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«Беспрецедентное» хищение выявили в госфонде 

News.ru + ещё 9 2 часа назад
Из государственного инвестиционного фонда было украдено 19 тысяч тонн зерна стоимостью более 200 млн рублей. О преступлении стало известно после проверки совместной проверки «Объединённой зерновой компании» (ОЗК) с силовиками.
«В ходе контрольных мероприятий ОЗК по Орлу установила факт хищения зерна федерального интервенционного фонда в беспрецедентном объёме — 19 тыс. 035 тонн стоимостью 202 млн 284 тыс. рублей», — говорится в сообщении компании.
По этому факту следственное управление УМВД России по Орлу возбудило уголовное дело. Принято решение усилить контроль за количественным и качественным сохранением зерна благодаря новым внеплановым проверкам.
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Ранее News.ru писал о том, что объём производства зерна в России резко упал. Зерновых культур в этом году собрали меньше на 35 млн тонн, а неурожай сахарной свёклы уже привёл к подорожанию сахара. Государство активно занимается экспортом. Основными культурами для поставок за рубеж являются пшеница, а также ячмень, соевые бобы и овёс.
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