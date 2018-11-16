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Подсчитаны все потери России от санкций
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Bloomberg подсчитал все потери России от санкций 

BFM.RU + ещё 21 16 часов назад
Фото: ТАСС
Эксперты Bloomberg представили экономическую модель, показывающую, как могла развиваться российская экономика, если бы Запад с 2014 года не вводил санкции против России. Разница между фактическим и потенциальным темпом роста ВВП РФ, по оценкам аналитиков, достигает 10%. По признанию экспертов, рассчитать, каков именно вклад санкций, достаточно сложно. Например, кроме ограничительных мер, влияние на снижение ВВП России оказало падение цен на нефть со второй половины 2014 года, но только этим нынешнее снижение развития российской экономики объяснять нельзя.
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«Простое сопоставление темпов роста ВВП с изменениями цен на нефть, с поправкой на инфляцию, предполагает, что падение цен на нефть может объяснить немногим более 4% этой разницы», — говорится в исследовании Bloomberg.
При этом еще 6% разницы приходятся как раз на санкции и другие факторы, в частности, структурные изменения в экономике и замедление темпов развития экономики в мире в целом, резюмируют аналитики. Модель Bloomberg показывает, что в долгосрочной перспективе санкции также неблагоприятно могут влиять на экономику России. Несмотря на то что Россия проводит политику накопления резервов для стабилизации экономики, ограничительные меры могут помешать стране достигнуть показателя темпов роста более 3% к 2021 году.
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