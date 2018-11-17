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«ВТО нуждается в обновлении»
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ВТО нуждается в обновлении, но без ослабления влияния, заявил Медведев 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: © РИА Новости / Александр Астафьев
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил необходимость совершенствования Всемирной торговой организации (ВТО), но без ослабления ее роли и тем более — демонтажа.
"Как и многие страны, мы признаем, что организация (ВТО — ред.) действительно нуждается в обновлении, но без ослабления ее влияния, расшатывания основополагающих принципов ее работы, тем более — ее демонтажа, который означал бы крах цивилизованной торговли", — сказал Медведев на деловом саммите АТЭС.
Премьер РФ также призвал к объединению усилий для повышения эффективности ВТО и ее регуляторной роли.
"Россия исходит из того, что только на основе прозрачных норм ВТО, которые учитывают специфику каждой экономики Азиатско-Тихоокеанского региона, каждой экономики АТЭС, можно создать Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной торговли, сделать ее действительно открытым рынком, а не узкоформатной системой коллективного протекционизма", — подчеркнул Медведев.
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