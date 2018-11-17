Греф рассказал о большом шаге вперед

Закончилась акция "Зеленый день", которую проводил Сбербанк , — по одномоментному предоставлению скидок, лучших процентов на вклады, ипотеку, услуги партнеров и так далее. Какие перемены в настроении россиян, которые смотрят на экономику не из правительственных кабинетов, а через призму своих семейных бюджетов, выявила акция? Об этом "Вестям в субботу" рассказал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф

— Герман Оскарович, конец рабочего дня, мы оба без галстуков. Рабочая неделя у вас получилась очень занятная в силу этой акции. Это ведь, в принципе, такой уникальный одномоментный опрос населения России о экономических настроениях людей, которые отталкиваются от своих семейных бюджетов. Какие результаты?

— Это был первый опыт у нас. Вместе с нами участвовали 400 наших партнеров, это практически все крупнейшие ритейловые сети, такие как "Х5", Media Markt, "М. Видео"

— Разбросанные по всей стране.

— Крупнейшие аптечные сети и так далее. И в целом мы получили увеличенный от полутора до 10 раз спрос на различные услуги наших партнеров.

— Если конкретно, каково количество вкладов?

— За два дня мы получили более 250 миллиардов дополнительных вкладов.

— Четверть триллиона рублей?

— Да. И воспользовались этим более полмиллиона человек.

— То есть людям есть что нести?

— Слава богу, есть.

— По региона какие-то лидеры выявились?

— Да. По вкладам — Волго-Вятский банк, то есть Поволжье, и Северо-Западный банк.

Еще Греф говорит, что знает, кого ждать в следующем году, — самозанятых, в отношении которых Госдума приняла новый закон.

"Было много критики. На мой взгляд, это — большой шаг вперед. Теперь все, кто получал до этого "серую" заработную плату, — репетиторы, нянечки и так далее — могут спокойно получать это легально и заплатить всего 4%", — отметил Герман Греф.

— И прийти к вам за кредитом, потому что у них возникает кредитная история.

— Абсолютно верно.

Спрашиваем, какой продукт был наиболее востребованным уже сегодня?

"Самое большое количество проданных продуктов у нас — это ипотечные, предметы длительного спроса", — сказал Греф.

— На это не замахнешься, если у тебя нет гарантированного денежного потока.

— Да.

— В каких регионах?

— В основном не Москва. Два самых больших банка — это Поволжье и Северо-Запад.

— Я не знаю, успели ли ваши помощники подготовить цифры или нет. Я просил посмотреть на Галич в Костромской области, где мы недавно побывали. Что там?

— Мы посмотрели конкретно город Галич. В среднем, у нас дневной спрос на ипотечные кредиты составляет 6-8 кредитов. В этот день были выданы 18.

Всего за "Зеленый день" по всей стране были выданы 14 тысяч кредитов на 30 миллиардов рублей. Какие же общие выводы в отношении всей экономики после "Зеленого дня" в "Сбербанке"?