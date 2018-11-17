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Греф рассказал о большом шаге вперед
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Греф рассказал о большом шаге вперед 

Вести.Ru 53 минуты назад
Закончилась акция "Зеленый день", которую проводил Сбербанк, — по одномоментному предоставлению скидок, лучших процентов на вклады, ипотеку, услуги партнеров и так далее. Какие перемены в настроении россиян, которые смотрят на экономику не из правительственных кабинетов, а через призму своих семейных бюджетов, выявила акция? Об этом "Вестям в субботу" рассказал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.
— Герман Оскарович, конец рабочего дня, мы оба без галстуков. Рабочая неделя у вас получилась очень занятная в силу этой акции. Это ведь, в принципе, такой уникальный одномоментный опрос населения России о экономических настроениях людей, которые отталкиваются от своих семейных бюджетов. Какие результаты?
— Это был первый опыт у нас. Вместе с нами участвовали 400 наших партнеров, это практически все крупнейшие ритейловые сети, такие как "Х5", Media Markt, "М. Видео".
— Разбросанные по всей стране.
— Крупнейшие аптечные сети и так далее. И в целом мы получили увеличенный от полутора до 10 раз спрос на различные услуги наших партнеров.
— Если конкретно, каково количество вкладов?
— За два дня мы получили более 250 миллиардов дополнительных вкладов.
— Четверть триллиона рублей?
— Да. И воспользовались этим более полмиллиона человек.
— То есть людям есть что нести?
— Слава богу, есть.
— По региона какие-то лидеры выявились?
— Да. По вкладам — Волго-Вятский банк, то есть Поволжье, и Северо-Западный банк.
Еще Греф говорит, что знает, кого ждать в следующем году, — самозанятых, в отношении которых Госдума приняла новый закон.
"Было много критики. На мой взгляд, это — большой шаг вперед. Теперь все, кто получал до этого "серую" заработную плату, — репетиторы, нянечки и так далее — могут спокойно получать это легально и заплатить всего 4%", — отметил Герман Греф.
— И прийти к вам за кредитом, потому что у них возникает кредитная история.
— Абсолютно верно.
Спрашиваем, какой продукт был наиболее востребованным уже сегодня?
"Самое большое количество проданных продуктов у нас — это ипотечные, предметы длительного спроса", — сказал Греф.
— На это не замахнешься, если у тебя нет гарантированного денежного потока.
— Да.
— В каких регионах?
— В основном не Москва. Два самых больших банка — это Поволжье и Северо-Запад.
— Я не знаю, успели ли ваши помощники подготовить цифры или нет. Я просил посмотреть на Галич в Костромской области, где мы недавно побывали. Что там?
— Мы посмотрели конкретно город Галич. В среднем, у нас дневной спрос на ипотечные кредиты составляет 6-8 кредитов. В этот день были выданы 18.
Всего за "Зеленый день" по всей стране были выданы 14 тысяч кредитов на 30 миллиардов рублей. Какие же общие выводы в отношении всей экономики после "Зеленого дня" в "Сбербанке"?
"Хорошая новость в том, что внутренний спрос, основанный на росте денежных доходов ниже, чем хотелось бы, но он растет. Растут заработные платы, доходы населения. Сберегательная модель поведения в прошлом году изменилась, люди стали больше сберегать, чем тратить, а в этом году — больше брать потребительские кредиты, стали тратить. Немножко, видимо, стало больше уверенности в этом году, нежели в прошлом. Конечно, динамику доходов населения хотелось бы иметь большей, но покупка в "День холостяка" или в "День скидок" это характерная, совершенно принятая в мире история, например, в Китае, в Соединенных Штатах Америки и в Европе. Люди пользуются этими скидками. У нас это пока очень ограниченная акция, и возможности таких массовых скидок и приобретения в один или два дня в году — пока еще новая практика для нас. Но, думаю, что через 2-3 года это будет абсолютно ожидаемой датой для подавляющего большинства населения страны", — подчеркнул Герман Греф.
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