Настучали по батарее: куда ведут Украину

Настучали по батарее: куда ведет Украину МВФ

Украинские города замерзают из-за проблем с газом и горячей водой. Киев ждет очередной транш МВФ , который должен спасти страну от дефолта. Фонд настаивает на сбалансированном бюджете и повышении тарифов на тепло.

МВФ не пожалеет

Киев надеется еще в этом году получить транш от Международного валютного фонда (МВФ).

Евросоюза. «Мы рассчитываем на транш в декабре», — сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью агентству Reuters . Сумму ожидаемого кредита он не уточнил. Ранее Гройсман уже говорил, что отсутствие помощи от МВФ ставит Украину на грань дефолта, в то время как транш от фонда для Киева значит также возможность получать займы от Всемирного банка

Впрочем, МВФ не готов спонсировать украинскую экономику просто так. Фонд и раньше выдвигал требования для участия в своих программах, и теперь не намерен отступать. На этой неделе официальный представитель Фонда Джерри Райс сообщил, что для запуска новой программы сотрудничества власти Украины должны сделать минимум две вещи: утвердить бездефицитный бюджет на 2019 год и поднять цены на отопление для населения.

«Сейчас мы ожидаем, что заседание исполнительного совета состоится позже в этом году, после выполнения действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019 год и увеличить тарифы на отопление в соответствии с достигнутым соглашением», — сказал представитель МВФ.

В конце октября миссия МВФ и власти Украины достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA). Она должна заменить действующую программу расширенного финансирования (EFF) в отношении Украины, которая была утверждена в марте 2015 года и истекает в марте 2019 года.

SBA предусматривает предоставление стране $3,9 млрд на 1,5 года. Однако для начала кредитования новую программу должен утвердить исполнительный совет МВФ, который и ждет от Киева исполнения указанных требований.

Когда хочется тепла

Между тем то, что происходит в ряде украинских городов за пару недель до календарной зимы, местные СМИ уже окрестили «холодными бунтами». Из-за долгов ресурсоснабжающих организаций компания «Нафтогаз Украины» перестала поставлять газ на коммунальные объекты. Оставшиеся без тепла и горячей воды возмущенные жители вышли на улицы.

Причина — неплатежи за газ «Нафтогазу». При чем, они имеют место практически по всей стране, но не все местные власти и организации вовремя смогли урегулировать вопрос с просроченной задолженностью, перевести деньги или договориться об отсрочке.

Летом правительство Украины и президент приняли закон, дающий право «Нафтогазу» отключать юрлица, которые задолжали за газ. И компания своим правом воспользовалась. В итоге жители получили холодные батареи.

Центральные власти пытаются переложить вину на местные, но дело в неурегулированных задолженностях именно между юрлицами — снабжающими организациями.

«Срыв отопительного сезона — прямая вина господина Гройсмана», — заявил директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире телекнала «112 Украина».

По его словам, многие эксперты еще летом предупреждали правительство Украины, что могут возникнуть проблемы. «Почему? На сегодняшний день благодаря реформам господина Гройсмана долги за коммунальные услуги превысили рекордный размер — почти 40 млрд ($1,437 млрд).

Компаниям теплокоммунэнерго не заплатило население и не может заплатить, поскольку тарифы невероятно абсурдные», — посетовал он.

Напомним, рост тарифов на газ для населения до экономически обоснованного уровня — одно из главных условий МВФ для кредитования украинской экономики.

В октябре украинское правительство утвердило повышение цен на газ для населения: с 1 ноября на 23,5% — до 8,5 тыс. гривен за тысячу кубометров.

И власти уже дали понять, что цены будут расти и дальше, в том числе и на тепло, так как для его получения коммунальщикам нужен газ, цена на который уже выросла.

Граждане Украины являются заложниками соглашений руководства Украины с руководством МВФ, констатирует директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский

Для украинцев будут расти все виды тарифов, а с учетом того, что около половины населения страны уже имеют задолженность за услуги ЖКХ, с учетом накапливающихся пени это превратится в кабалу и инструмент давления на граждан, рассуждает эксперт. В разрушающейся экономике невозможно заработать больше денег, а регулярные платежи все время растут, добавляет он.

Подтянуть бюджет

Другая задача правительства Украины — довести бюджет страны до сбалансированного уровня. Доходы с расходами в главном финансовом документе страны не сходятся.

Еще в октябре Гройсман заявил, что в 2019 году треть бюджета Украины — 427 млрд гривен (примерно $15,376 млрд) пойдет на погашение долгов. И платить по кредитам Киев будет еще не один год.

«У нас бюджет следующего года составит один триллион двести миллиардов гривен и от этой суммы нам нужно отдать 427 миллиардов гривен, то есть третью часть бюджета», — отмечал премьер.

14 ноября кабмин Украины одобрил с трехдневной доработкой проект закона о государственном бюджете на 2019 год ко второму чтению. В доработанном варианте присутствует дефицит на уровне 2,3% ВВП — в пределах требований МВФ.

Ранее председатель Верховной hады Андрей Парубий говорил, что парламент рассмотрит проект закона о госбюджете на 2019 год 22 ноября.

Наверно, будет найдено некое промежуточное решение, которое позволит сверстать бюджет, который пройдет при минимально достаточном числе голосов все чтения и откроет дорогу траншу, отмечает Артем Деев , ведущий аналитик Amarkets.

Однако впоследствии исполнить его не получится — и расходы будут больше, и по доходам будет недобор, в частности из-за неплатежей, констатирует он.

«Экономические убийцы»

Эксперты отмечают, что цель МВФ — вовсе не вывести Украину в самостоятельное ведение политики и создать растущую экономику.

Если Украина не будет выполнять требования МВФ, ее ждет моментальный, однодневный дефолт. А если будет — то сохранит зависимость от траншей международной кредитной организации, будет жить от транша к траншу, но не построит самостоятельной экономики, полагает Жарский.

Среди ключевых требований МВФ о продолжении сотрудничества с Украиной — принятие сбалансированного бюджета на 2019 год. То есть дефицит бюджета не должен превышать 2,3% от ВВП Украины.

Кроме того, МВФ считает, что международные резервы Украины должны составлять около 30 млрд долларов. Последний раз они находились на таком уровне еще в середине 2012 года.

Ранее Совет директоров фонда заявил, что утвердит новую программу поддержки экономической политики Украины только после окончательного пересмотра тарифов на отопление в соответствии с повышением цены на газ.