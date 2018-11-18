Ещё
Песков рассказал о силе «Турецкого потока»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.21
$
66.15
75.31
75.30
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.00
75.30
Индексы и котировки Brent
67.10
+0.00 Золото
1221.14
–0.06 РТС
1134.93
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.11
1.1416
+0.0019
04.11
1.1397
15.11
11.11
06.11

Песков рассказал о силе «Турецкого потока» 

Российская Газета + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Газопровод "Турецкий поток" крайне важен для энергобезопасности Европы, и уже многие государства хотели бы, чтобы какое-то его ответвление было и на их территории. Об этом рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, что завтра президент Владимир Путин примет участие в церемонии завершения строительства морского участка "Турецкого потока", которая пройдет в Стамбуле.
"Главное — это не популистский подход к энергобезопасности Европы", — объяснил представитель Кремля. "Это реальный вклад в энергобезопасность", — добавил он.
"Потому что через очень короткое время этот газ пойдет не только в Турцию, не только будет способствовать развитию турецкой экономики, он пойдет дальше европейским потребителям", — пояснил Песков. И сейчас уже очень много стран ставит вопрос, что хорошо бы к ним зашло какое-то ответвление, сообщил он.
"Получается, что пока Еврокомиссия заседает или из Вашингтона грозные заявления относительно "Северного потока-2", караван идет своим ходом. И пока все эти пересуды идут насчет "Северного потока-2", здесь будет сформулирован проект, поставлена задача, два государства договорились, и уже построен морской участок", — заключил пресс-секретарь президента.
Российская Газета: последние новости
СМИ: Бельгия и Нидерланды поставляли в Россию санкционные груши Bloomberg оценил потери российской экономики от санкций Россия продолжила сбрасывать "длинные" казначейские облигации США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша «рассекретила» грозные планы России18
Россия перекрыла дорогу американскому мясу202
Белоруссия хочет стать полностью независимой от России559
Экономист: «Золотой рубль» избавит Россию от доллара1
Рубль отвязался от нефти: падение будет страшным1254
Видео
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
01:24
Раскрыты пути контрабанды «санкционки» в РФ
Экономика
04:26
Греф рассказал о большом шаге вперед
Экономика
01:07
Доллар взлетит после нового года
Рынки
00:46
Лавров рассказал о новом маршруте «Турецкого потока»
Экономика Компании
03:01
Большинство банкоматов признаны уязвимыми
Личный счет
00:27
Россиян предупредили о сокращении зарплат
Компании Личный счет
01:00
Россияне приготовились к безрадостному будущему
Экономика
03:37
Фунт рухнул из-за ситуации в Великобритании
Рынки Экономика
00:31
Недешевые слабости: как воруют деньги с карт
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение