Песков рассказал о силе «Турецкого потока»

Газопровод "Турецкий поток" крайне важен для энергобезопасности Европы, и уже многие государства хотели бы, чтобы какое-то его ответвление было и на их территории. Об этом рассказал в эфире программы "Москва. Кремль. Путин " пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Напомним, что завтра президент Владимир Путин примет участие в церемонии завершения строительства морского участка "Турецкого потока", которая пройдет в Стамбуле.

"Главное — это не популистский подход к энергобезопасности Европы", — объяснил представитель Кремля. "Это реальный вклад в энергобезопасность", — добавил он.

"Потому что через очень короткое время этот газ пойдет не только в Турцию, не только будет способствовать развитию турецкой экономики, он пойдет дальше европейским потребителям", — пояснил Песков. И сейчас уже очень много стран ставит вопрос, что хорошо бы к ним зашло какое-то ответвление, сообщил он.