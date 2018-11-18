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Экономист: «Золотой рубль» избавит Россию от доллара
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Экономист: «Золотой рубль» избавит Россию от доллара 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: nsn.fm
Экономист Василий Колташов в эфире НСН назвал недостаточными меры, принятые для дедолларизации россиян.
Россия постепенно снижает свою зависимость от доллара. С таким утверждением на минувшей неделе вышла статья в The Wall Street Journal. Среди причин успешной дедолларизации — торговля с Китаем и другими странами в национальных валютах, сырьевые контракты в рублях и господдержка фирм, проводящих рублевые сделки.
Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН назвал утвержденные правительством меры по уменьшению зависимости России от доллара правильными, но недостаточными.
«Вне всякого сомнения, верные меры по уменьшению долларового присутствия в Российской экономике начали приносить результат. Это видно по компаниям и по частным лицам. Но кардинально перевернуть ситуацию они не в состоянии», — заявил собеседник агентства.
Экономист отметил, что доллар в России очень долго и активно внедрялся. Он был не только международной валютой, обеспеченной активной торговлей и большим спросом и на саму валюту, и на товары, которые продавались в долларах, но и тем, что российское государство внедряло доллар, начиная с конца 80-х годов.
«Покупать золотые монеты было и остается невыгодным. А доллар, если вы хотите сберегать, очень подходит. Эта логика сегодня остается определяющей. Изменить ее может только ввод в обращение «золотого рубля». Хотя бы даже номинального, который можно иметь только в виде размещения на банковских счетах. Но уже это дало бы гарантии по вкладам, потому что никто бы не беспокоился, что в результате очередного резкого колебания нефтяных цен их рублевые резервы уменьшатся. Ведь для этого и покупаются доллары — защититься от потерь. Поэтому вопрос о том, как страховаться от колебаний рынка и колебаний российской валюты, остается открытым. Пока меры дедолларизации этот вопрос не решили. Со временем это будет решено либо на основе международного консенсуса, либо без него, то есть на основе национальных мер», — заключил Василий Колташов.
Согласно статистике, доля депозитов в иностранной валюте у российских физических и юридических лиц уже снизилась на 11% по сравнению с 2016 годом, а доля номинированного в долларах экспорта упала на 12% (в сравнении с 2013 годом). В начале ноября Россия и Индия заключили рублевый контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Эта сделка стала первым крупным недолларовым соглашением по продаже российского оружия со времен распада СССР. Также есть информация о пилотных сделках «Алроса» на продажу алмазов за рубли в Индию и Китай.
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