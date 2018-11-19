В России может сильно подорожать колбаса, пишут СМИ

В России колбасные изделия могут подорожать почти на 30 процентов, пишут "Известия" со ссылкой на экспертный совет при правительстве.

Издание сообщает, что предлагается введение новой системы сборов и субсидий для производителей продуктов питания в рамках программы "Укрепление общественного здоровья". Так, в стране может появиться акциз на колбасы, сосиски и бекон в размере около 160 рублей на один килограмм. Подразумевается, что вырученные средства направят на удешевление продуктов здорового питания.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения установили, что употребление 50 граммов переработанного мяса в день повышает вероятность образования колоректальных опухолей на 18 процентов.