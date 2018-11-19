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В России может сильно подорожать колбаса
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В России может сильно подорожать колбаса, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
В России колбасные изделия могут подорожать почти на 30 процентов, пишут "Известия" со ссылкой на экспертный совет при правительстве.
Издание сообщает, что предлагается введение новой системы сборов и субсидий для производителей продуктов питания в рамках программы "Укрепление общественного здоровья". Так, в стране может появиться акциз на колбасы, сосиски и бекон в размере около 160 рублей на один килограмм. Подразумевается, что вырученные средства направят на удешевление продуктов здорового питания.
Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения установили, что употребление 50 граммов переработанного мяса в день повышает вероятность образования колоректальных опухолей на 18 процентов.
В мае в Комитете по охране здоровья в Госдуме, в свою очередь, указали на необходимость ограничить рекламу колбас и сосисок, а также газировки и энергетиков. Кроме того, депутаты предложили ввести акцизы на газированные напитки. В Минздраве также выступили за введение фискальных сборов с напитков с высоким содержанием простых сахаров.
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