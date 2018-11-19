США планируют бороться с российским газом в Австрии

США планируют бороться с «господством» российского газа в Австрии

Госдеп США опубликовал стратегию развития отношений с Австрией. В документе подчёркивается необходимость противостояния растущему влиянию России и Китая в стране. Соединённые Штаты планируют укрепить экономическое и военное сотрудничество с Австрией, а также предложить ей альтернативные источники газа с целью подавить конкуренцию на рынке. По мнению опрошенных RT экспертов, Вашингтон старается не допустить, чтобы его европейские союзники вели независимую политику. Как отмечают аналитики, Вена не заинтересована в отказе от партнёрства с Москвой, поскольку российское топливо гораздо дешевле американского сжиженного газа.

Госдепартамент США опубликовал стратегию развития отношений с Австрией, в которой говорится о необходимости незамедлительного противодействия растущему влиянию России и Китая в регионе.

В частности, речь идёт о «доминирующей» позиции России на австрийском рынке природного газа, что Вашингтон считает серьёзной проблемой.

«Значительным вызовом остаётся усилившееся за последние несколько лет преобладание России на австрийском и региональном рынках природного газа. Соответственно, мы будем добиваться долгосрочных усилий по продвижению альтернативных источников газовых поставок для регионального газораспределительного центра на территории Австрии», — отмечается в документе.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с RT рассказал, что по стоимости природного газа на австрийском рынке сложно найти альтернативу топливу из России.

«Стоимость российского газа значительно ниже, чем СПГ, который надо перевезти через Атлантику или который нужно доставить из каких-то более отдалённых регионов. Среди альтернатив российскому газу только Норвегия и шельфы Северного моря ещё более-менее сопоставимы по протяжённости маршрута и по себестоимости. А всё остальное — СПГ из Алжира, из самих Соединённых Штатов либо с Ближнего Востока — на сегодняшний момент стоит дорого», — пояснил эксперт.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко , в свою очередь, считает, что Австрии выгодно сохранять позицию посредника по поставкам газа в Европу.

«Австрия хотела бы сохранить за собой функцию одного из главных газовых хабов для стран Центральной и Юго-Восточной Европы с целью поставок российского газа. Конечно, это возможно будет, только если Австрия будет получать газ из России», — отметил эксперт.

В июне президент Австрии Александр ван дер Беллен также заявил, что Европе бессмысленно менять российское топливо на СПГ из США, так как американский газ в два-три раза дороже.

В то же время канцлер Австрии Себастьян Курц обозначил значимость поставок газа из России для энергоснабжения страны, отметив взаимовыгодное сотрудничество «двух важнейших предприятий» — австрийского OMV и российского «Газпрома»

В октябре «Газпром» объявил, что была достигнута договорённость с OMV AG об увеличении поставок газа в Австрию на 1 млрд кубометров ежегодно.

«Самостоятельно мыслящие политики им не нужны»

Авторы стратегии отмечают, что бизнес-связи с Россией представляют коммерческий интерес для Австрии, вследствие чего она не оказывает большой поддержки нынешнему курсу антироссийских санкций в Евросоюзе

В Вашингтоне заявляют о необходимости укреплять взаимодействие с Веной для реализации своих целей в Евросоюзе, в первую очередь в отношении санкций и ускорения процесса вступления в ЕС Западных Балкан.

«Мы будем тесно сотрудничать с Австрией в период её председательства в Евросоюзе в 2018 году, а также в дальнейшем, добиваясь активизации усилий по оказанию поддержки западнобалканским странам в их стремлении войти в состав ЕС», — говорится в документе.

По словам ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН Александра Камкина, американская стратегия направлена на то, чтобы не допустить проявлений свободомыслия в глобальной политике.

«Американцам необходимо создать гомогенную Европу, которая бы полностью была в фарватере их внешней политики. Национально ориентированные государства и самостоятельно мыслящие европейские политики им не нужны, поскольку в таком случае они действительно могут расценить, что сотрудничать можно не только с американцами и обслуживать можно не только американские интересы», — отметил эксперт в беседе с RT.

Согласно документу, несмотря на то что на мировой арене Австрия представляет нейтральную позицию, США считают необходимым убедить страну в её принадлежности Западу.

«Наконец, поскольку Австрия видит себя в роли дипломатического моста, способствующего диалогу соперничающих держав, необходимо, чтобы — при сохранении видимой политической равноудалённости — дипмиссия США и политическое руководство в Вашингтоне стремились ясно дать понять, что считают Австрию неотъемлемой частью Запада», — подчёркивается в стратегии Госдепартамента.

Как отметил в беседе с RT Олег Бондаренко, Соединённые Штаты проводят антироссийскую политику, предлагая потенциальным союзникам различные преференции.

«Америка делает акцент на необходимости понимания местными элитами следующего фактора: если вы хотите получать от Америки определённые преференции, быть участниками различных программ, вам необходимо придерживаться консолидированной позиции, направленной против политики Москвы, и выступать за неё. Это главный посыл», — сказал он.

Стратегическое сотрудничество

Одной из ключевых целей стратегии является дальнейшее экономическое и военное взаимодействие США и Австрии. Как отмечается в документе, экономический рост страны может способствовать стабильности и процветанию Америки. В частности, Вашингтон стремится улучшить торговые связи с австрийскими производителями.

«Мы продолжим активно осваивать для американских компаний рынки экспорта в Австрии, в том числе пользуясь австрийскими экономическими преобразованиями (такими как ослабление регулирования и налоговые реформы), что откроет экспортёрам США новые рыночные возможности», — сообщается в документе.

Вместе с тем Вашингтон планирует укреплять сотрудничество с военными и гражданскими властями, чтобы обеспечить высокую мобильность своих войск «внутри страны и за её пределами».

Более того, США намерены продолжить проводить совместные с Австрией военные учения в рамках программы НАТО «Сотрудничество ради мира». Данные меры будут способствовать укреплению потенциала австрийских вооружённых сил для выполнения миротворческих функций в миссиях НАТО.

Себастьян Курц, в свою очередь, заявлял о необходимости поддерживать диалог с Москвой.

«Наша страна всегда выполняла функцию моста — как в географическом, так и в политическом понимании этого слова — и хотела бы выполнять её в дальнейшем. В этой связи я считаю удачей, что у нас с Россией столь прочный фундамент для диалога», — отметил он.

При этом, несмотря на европейские санкции, товарооборот двух стран в последние годы также динамично развивается.