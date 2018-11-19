Новак рассказал о перспективах ОПЕК+ на 2019 год

Новак рассказал о перспективах сделки ОПЕК+ на 2019 год

Критерии соглашения ОПЕК+ по регулированию нефтедобычи на 2019 г. еще не определены и будут оговариваться в начале декабря, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак

«Сейчас нет критериев, этого решения нет. Нам нужно посмотреть, как будет развиваться ситуация в течение месяца и в начале декабря понять текущую ситуацию и прогноз на следующий период», — сказал министр.

«В целом мы считаем, что кооперация со странами, входящими в ОПЕК+, нужно продолжить и за рамками 2018 г., — добавил Новак. — Будем обсуждать в декабре, и, как и договаривались, мы должны выйти на подписание документа». Он отказался уточнять подробности.

«Когда будет документ тогда и прокомментируем, — сказал он. — Это будет что-то похожее на действующее соглашение, без конкретных цифр. Но с форматом и периодичностью встреч».

Согласно сделке ОПЕК+ от декабря 2016 г., члены ОПЕК , Россия и еще несколько нефтедобывающих стран договорились снизить добычу нефти на 1,8 млн барр. в сутки. Летом этого года участники соглашения решили несколько увеличить добычу из-за падения производства в Венесуэле и объявления санкций США против Ирана.