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СМИ: Минюст США изучает законопроект по борьбе с ОПЕК 

Прайм + ещё 11 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство юстиции США официально изучает детали законопроекта, направленного на ограничение влияния Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на глобальный нефтяной рынок, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя ведомства.
"Изучение ситуации продолжается, но уже очевидно то, что стремление нефтяного картеля повлиять на цены на нефть путем установки квот на добычу привело к росту расходов американских потребителей", — сказал источник.
Поддерживаемый представителями обеих партий США проект, направленный на ограничение влияния ОПЕК, был представлен на рассмотрение как в палате представителей, так и в сенате США, но ни одна из палат конгресса пока не голосовала по предложенным мерам, сообщает агентство.
В середине июня юридический комитет палаты представителей США утвердил предложенный конгрессменом из Огайо Стивом Чаботом законопроект No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC), который предлагает сделать страны ОПЕК объектом для разбирательств в рамках американского антитрастового законодательства путем исключения из этих правил иммунитета в отношении государств-участников картельного сговора.
Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял организацию в завышении цен на нефть, а также требовал увеличения ее добычи членами ОПЕК.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Однако в последнее время участники сделки все чаще говорят о риске переизбытка предложения на рынке в 2019 году.
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Дональд Трамп , ОПЕК , Сенат США , Министерство юстиции США , Bloomberg , Экономика
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